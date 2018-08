Kémi Séba aux Africains : « Nous ne sommes pas obligés d’aller mendier »

390 PARTAGES Partager Twitter

« L’Afrique libre ou la mort » est le titre du livre présenté par Kémi Séba, activiste politique franco-béninois et principal porte-parole du Front anti F CFA. Il est à Ouagadougou depuis le lundi 20 août 2018 dans le cadre d’une tournée africaine. Ce livre, explique l’activiste, est une synthèse de son combat politique pour l’auto-détermination de l’Afrique, des pays francophones, qu’il mène depuis un certain nombre d’années avec son organisation, Urgences panafricanistes.

Dans sa tournée africaine, Kémi Séba était face à la presse burkinabè. Le combat que mène cet activiste politique pour l’auto-détermination de l’Afrique et plus particulièrement des pays francophones, l’a poussé à être emprisonné et à être interdit d’entrée dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, en Guinée et plus récemment au Togo. Sur ces actes que l’activiste qualifie de « répression », il annonce qu’un pool d’avocats est déjà constitué pour une offensive judiciaire.

Mais revenant sur son ouvrage, le président de « Urgences panafricanistes », précise, et il l’a répété à maintes reprises, que son combat vise à lutter contre le néo-colonialisme globalement et non pas uniquement contre la monnaie, le F CFA. « Nous partons du principe que le F CFA est le bras armé monétaire d’un impérialisme beaucoup plus général qui est en train d’asphyxier nos populations ». Par ailleurs, selon Kémi Séba, dire non au F CFA ne signifie pas être contre les Français. « Je ne prône jamais la haine contre un Blanc », insiste-t-il.

« Le Burkina Faso malheureusement est l’une des terres les plus colonisées par les ONG occidentales aujourd’hui. A l’époque où Thomas Sankara était présent, ces ONG n’étaient pas là. Lorsqu’il a été assassiné, elles sont venues parce qu’elles ont compris que le peuple au Burkina Faso était un peuple extrêmement dangereux pour leurs intérêts ». Kémi Séba, le 22 août 2018, Ouagadougou

Dans son ouvrage présenté comme « un livre boussole pour les générations futures », poursuit-il, l’auteur rappelle que les différents aspects du combat contre le néo-colonialisme doivent pousser les Africains à être dans une démarche de justice sociale pour les populations précarisées alors qu’elles sont sur les terres immensément riches. « C’est un combat contre la mal gouvernance parce qu’il ne peut pas y avoir d’auto-détermination si nous sommes gouvernés par des corrompus. C’est un combat contre la prédation, contre la spoliation des élites exogènes donc françaises et souvent occidentales de manière générale », dit-il.

Aussi poursuit-il, une civilisation est détruite par l’extérieur que si elle est rongée de l’intérieur. « On peut condamner mille ans, le colon ou le vautour français et je le ferai jusqu’à ce qu’on me tue. Mais la condamnation du vautour français n’aura aucun intérêt si nous ne combattons pas non plus la dérive et la corruption de nos élites endogènes » soutient Kémi Séba.

Dans cette perspective, le président de « Urgences panafricanistes » informe que le Front anti F CFA se montrera très présent dans les échéances électorales qui se profilent dans plusieurs pays d’Afrique francophone. « Nous allons soutenir les différentes élites africaines qui sont dans une démarche d’auto-détermination et si nous n’en trouvons pas, nous ferons en sorte de présenter nous-mêmes nos candidats issus de la société civile », assure l’activiste politique.

Burkina 24

Des questions liées au financement de ses tournées ont été abordées. Le combat peut être financé de manière endogène, répond Kémi Séba. « Nous ne sommes pas obligés d’aller mendier », dit-il avant de préciser que ses actions sont accompagnées financièrement par plusieurs personnes dont des footballeurs. A ce titre, Kémi Séba, entre autres, cite Nicolas Anelka et Demba Ba.

« Il y a (aussi) bon nombre de footballeurs en activité. Si je donne leur nom, ils vont peut-être se retrouver sur les bancs de touche », a-t-il fait savoir. Aussi, l’activiste note qu’il « ne peut plus ouvrir de compte bancaire » parce que dit-il, les autorités françaises l’ont présenté comme « une personne qui recevrai de l’argent pour le financement d’actions terroristes ».

Ignace Ismaël NABOLE

