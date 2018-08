Le Balai citoyen, « 5 ans de dur combat »

2 PARTAGES Partager Twitter

Comme cela est de coutume, au mois d’août de chaque année, depuis sa création en 2013, le Balai citoyen, organisation de la société civile, organise une collecte de sang. L’année 2018 n’a pas dérogé à la règle. Concomitamment à la célébration de son 5e anniversaire, les membres se sont retrouvés au SIAO le samedi 25 août 2018 pour faire respecter la tradition.

« Les citoyens peuvent, à travers un simple geste, donner du sang pour sauver d’autres vies. C’est une tradition très volontariste », commente ainsi Rasmane Zinaba, Responsable à l’organisation de la Coordination nationale du Balai citoyen pour expliquer le bien-fondé de cette activité organisée par le mouvement.

Outre les membres de cette organisation vivant à Ouagadougou, d’autres sont venus de l’intérieur de pays. Mahamadi Kindo est de ceux-ci. A Bogandé, un département situé dans la Gnagna et dans la province de l’Est, il est le Point focal du Balai citoyen. « Volontairement », il a donné son sang. A propos du 5e anniversaire du mouvement, Mahamadi Kindo retient la lutte citoyenne, la formation et l’adversité. « Le Balai citoyen est toujours là, dit-il, malgré les détracteurs qui pensent que le Balai citoyen n’allait pas fêter ses un an ».

Vidéo – Mahamadi Kindo et Rasmane Zinaba à propos des 5 ans du Balai citoyen

Ignace Ismaël NABOLE

Burkina 24