Cybersécurité : Des responsables des services informatiques des ministères et institutions formés par l’ANSSI

Pour renforcer la culture de cybersécurité pour les responsables des services informatiques des ministères et institutions étatiques, l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), a organisé un séminaire d’échange ce mardi 30 octobre 2018 à Ouagadougou.

L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Informations est consciente des opportunités économiques du cyberespace, mais aussi des conséquences néfastes sur les opportunités économiques qu’offre la révolution numérique. C’est dans cette optique qu’elle a décidé d’organiser un séminaire pour mieux outiller ses collaborateurs.

« L’une des missions fondamentales de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Informations est de renforcer la culture de cybersécurité. C’est elle qui est en charge de la protection du cyberespace. On ne peut pas protéger le cyberespace si les responsables des structures informatiques qui sont proches des utilisateurs ne sont pas mieux outillés », explique le Directeur général, Michael Folané. « Un collaborateur peu conscient des risques, ni formé aux pratiques, représente le cheval de Troie idéal pour les cyber-attaquants », poursuit-il.

Le séminaire de ce jour, mettra l’accent sur les bonnes pratiques en matière de cybersécurité en déclinant les enjeux et les défis de la sécurisation du cyberespace national, en présentant les risques encourus par les responsables des services informatiques des ministères et institutions ainsi que les moyens d’atténuation.

Pour cet atelier, ce sont les responsables des services informatiques des ministères et Institutions, des établissements Publics de l’Etat (EPE) et des sociétés d’Etat qui sont à l’honneur. « Un autre séminaire est prévu le 07 novembre. Il va concerner les secrétaires généraux des ministères et institutions publiques », a annoncé le directeur général de l’ANSSI.

Irmine KINDA

Burkina 24