Province du Houet : Un nouveau CEG pour Satiri

Le vendredi 2 novembre 2018 a été un jour de fête dans la commune rurale de Satiri. Pour cause, elle a été dotée d’un Collège d’Enseignement General (CEG). Au cours de cette cérémonie d’inauguration présidée par le secrétaire général du ministère de l’enseignement national et de l’alphabétisation, les meilleurs enseignants et élèves ont été récompensés.

Satiri est une commune rurale de la province du Houet. D’une superficie de plus de 1.200 Km2, elle compte 16 villages et regroupe environ 36.000 habitants. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, les élèves de la localité de Tiarako peuvent désormais continuer les études dans un CEG propre à leur commune.

Le ministère de l’Enseignement National et de l’Alphabétisation (MENA) leurs a offert un Collège d’Enseignement General. Pour Ambroise Coulibaly, maire de la commune, ce CEG vient sauver les enfants du village qui étaient obligés de parcourir des kilomètres chaque jour pour suivre les cours. Il a par ailleurs remercié tous ceux qui ont joué un rôle dans la construction.

Il a aussi lancé un appel aux différents acteurs de la localité pour qu’ils travaillent ensemble afin de préserver ce collège. « Chers parents, je voudrais vous inviter à mettre vos enfants dans cette école car elle est la vôtre. Quant à vous chers élèves, je voudrais vous demander d’aller à l’école. Cela vous permettra d’être des grandes relèves dans le futur. La construction d’une école dans une commune est le signe de sa vitalité » a ajouté Ambroise Coulibaly.

Pour Kalipha Traoré, secrétaire général du ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, président de la cérémonie inaugurale, cette école répond à un besoin réel : « La construction de ce CEG répond à un besoin qui est exprimé. La commune compte plus de 25 écoles primaires et ce collège vient permettre aux élèves de continuer leurs études sans avoir à braver les défis lies aux distances et surtout les risques que cela entraine surtout pour les filles. A terme, les enfants ne devraient plus quitter le village pour continuer le post-primaire ».

Il a par ailleurs reconnu que l’infrastructure n’est pas totalement finie car il manque des latrines, un bâtiment administratif et une source d’eau.

Le parrain de cette cérémonie d’inauguration, le député Abdoulaye Mossé, a ajouté que la réalisation de cette école répond à une promesse qui a été faite depuis 2015. Pour lui, il faut reconnaitre que cette école vient soulager les enfants en dépit des manquements.

Cette cérémonie inaugurale a été également marquée par la célébration de la première édition de la journée de l’excellence dans la commune. Les enseignants les plus méritants ont vu leurs efforts salués à travers des prix. Les meilleurs élèves au Certificat d’Etude Primaire (CEP) ont été également primés ainsi que les meilleurs de la commune.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24