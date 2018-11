Qui sont les meilleurs buteurs européens ?

0 PARTAGES Partager Twitter

Les championnats européens poursuivent leur bonhomme de chemin. Des joueurs se révèlent, d'autres sombres. Certains joueurs se démarquent du lot en raison de leurs performances rocambolesques et surtout leurs facilités à marquer des buts. Nous vous faisons deux classements des meilleurs buteurs européens suivant deux critères : en fonction des championnats et en fonction des compétitions confondues.

Top 10 des meilleurs buteurs européens (championnats seulement)

En considérant tous les championnats européens (les plus probants), et les réalisations de certains joueurs, le Top 10 suivant se dessine :

1- Mbaye Diagne (Kasımpaşa Spor Kulübü/ Sénégal)

Ce n’est ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo qui occupe le premier rang du classement des meilleurs buteurs européens. Mais c’est un africain. L’international sénégalais Mbaye Diagne (27 ans, 4 sélections) affole les compteurs et défie les grands noms d’Europe. L’ancien joueur de l’AC Ajaccio et aussi du club belge de Lierse marque à chaque rencontre de championnat. En 12 matchs, il est auteur de 12 buts.

Les défenses de la Super Lig commencent véritablement à le suivre de très près et surtout à le redouter. Convoqué en sélection nationale par Aliou Cissé, il compte ouvrir son compteur avec les Lions de la Teranga. Il joue son premier match en équipe du Sénégal le 9 septembre 2018, contre Madagascar. Le Sénégal réalise un match nul (2-2) lors de cette rencontre rentrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019. Son objectif sur le plan personnel c’est de « jouer la Ligue des Champions et la CAN 2019 ». Il détrône ainsi Kylian Mbappé et le relègue au second rang.

2- Kylian Mbappé (Paris Sain Germain/ France)

11 réalisations en seulement 9 matchs. La coqueluche du football français confirme tout le bien qu’on dit de lui. En 702 minutes seulement, Il est le meilleur buteur parisien de la Ligue 1. À 19 ans, il prend une sérieuse envergure. Il présente surtout un très bon ratio buts. Il est le meilleur buteur des cinq grands championnats européens.

3 – Emiliano Sala (FC Nantes/ Argentine)

En 841 minutes de jeu, le meilleur artificier des « Canaris » a réussi à marquer 11 buts en 12 matchs. L’argentin a été récompensé pour son excellent mois d’ Octobre. À l’issu des votes, il est élu joueur du mois d’octobre (depuis Février 2015 quand il était sociétaire de Caen). À 28 ans, il est le deuxième meilleur buteurs des cinq grands championnats confondus.

4) Neymar (Paris Saint Germain / Brésil)

La star brésilienne occupe le quatrième rang du classement. En 11 rencontres de Ligue 1 Conforama l’ancien du FC Barcelone a inscrit 10 buts. La très belle entame de saison du club parisien est aussi due à la grande forme de Neymar.

5) Nany Landry Dimata (Anderlecht / Belge)

Jeune espoir du football belge, le congolais d’origine, réalise une époustouflante entame de saison. En Jupiler League, équivalent de la première division belge, il est craint par les défenses. En témoigne ses juteuses statistiques. En 14 matchs il a réussi à faire trembler à 10 reprises les cages adverses.

6) Mbawana Samatta (Genk/Tanzanie)

L’ancien attaquant du Tout Puissant Mazembe affole les compteurs. Il fait partie des dix meilleurs attaquants actuellement d’Europe. En 1087 minutes, il a réussi à marquer 10 fois. À 25 piges, il fait aussi pareil en Europa League. Facile adaptation pour l’africain.

7) Luka Jovic (Eintracht Francfort / Serbie)

L’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade et du Benfica de Lisbonne est sûr une bonne dynamique en Bundesliga. Il marque à chaque fois qu’il joue. En neuf rencontres, il a trouvé neuf fois, le chemin des filets. Terrible réalisme du serbe de 20 ans seulement qui attire des grands clubs d’Europe notamment les Reds de Liverpool.

8) Luuk De Jong (PSV Eindhoven / Pays bas)

990 minutes, 9 buts en 11 apparitions, telle se présente le tableau des statistiques du néerlandais. Le joueur de 28 ans ne compte pas s’en arrêter là.

9) Ivan Santini ( Anderlecht / Croatie)

Malgré ses 29 ans, Ivan Santini reste toujours tranchant. En 12 apparitions, il s’est illustré à 9 reprises (936 minutes).

10) Luis Suarez ( FC Barcelone / Uruguay)

« El Pistolero » comme on le surnomme affectueusement ferme ce classement des buteurs de toute l’Europe. À 31 ans, l’ancien de Liverpool est actuellement l’homme fort du FC Barcelone. En 12 matchs il est à 9 buts. En considérant les cinq grands championnats européens, il est au quatrième rang.

Top 5 des meilleurs buteurs européens toutes les compétitions confondues !

Robert Lewandowski le polonais est le meilleur buteur d’Europe toutes les compétitions confondues. En 16 matchs il inscrit 15 buts dont 7 en championnat soit un but toutes les 94 minutes. Lionel Messi, le lutin argentin prend la deuxième place. Il compte un but de moins que son prédécesseur dont 9 en championnat (en 13 apparitions). La troisième place est toute en bleue. Kylian Mbappé, la nouvelle star française en 13 matchs a marqué 13 buts aussi. Un sacré réalisme. K. Piatek (13 buts dont 9 en championnat, 13 matchs, Genoa) Neymar (16 rencontres, 10 buts en championnat, 13 en tout, PSG) sont respectivement 4è et 5è en raison du ratio but moins meilleur que celui du joueur de 19 ans.