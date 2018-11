Angola vs Burkina : « L’équipe est prête », assure Charles Kaboré

1 PARTAGES Partager Twitter

Pour se qualifier à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2019, les Etalons sont conscients d’une chose, il faut à tout prix éviter la défaite, sinon arracher une victoire en Angola pour se rassurer. Charles Kaboré le capitaine des Étalons juge son groupe motivé pour prendre cette qualification.

Les Étalons pour se préparer ont passé trois jours au Portugal avant de rallier l’Angola avec une journée d’avance afin de s’acclimater et achever le stage. Après une semaine de travail, l’équipe burkinabè n’attend que l’heure du match pour se battre, selon les confessions de Charles Kaboré. « L’équipe est prête. Tout le monde a envie de de se donner à fond demain. J’espère que ce sera un bon match pour les deux équipes. Mais pour nous, j’espère que le score sera plus positif pour pouvoir prétendre à se qualifier pour la CAN 2019 », explique le capitaine des Etalons à la veille de la rencontre programmée ce dimanche 18 novembre 2018 à 15h.

Concernant l’adversaire, Charles Kaboré est conscient que l’équipe a le niveau pour faire face aux Etalons malgré la défaite (3-1) à Ouagadougou au match aller. C’est pourquoi, le capitaine conseille de respecter l’adversaire. « L’équipe d’Angola est une très bonne équipe. Cependant, la dernière fois ça a réussit pour nous ici. On a gagné trois à zéro. Demain j’espère qu’on fera un bon match pour avoir un bon résultat », espère Kaboré.

Il a eu une pensée à l’endroit de ses coéquipiers absents à savoir Aristide Bancé, Banou Diawara, Jonathan Zongo et Hassan Bandé tous des attaquants.

Boukari OUÉDRAOGO

Burkina24