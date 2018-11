La chronique culinaire de Vanessa B | La Salade de quinoa aux germes de soja, vinaigrette au gomasio (Entrée)

0 PARTAGES Partager Twitter

Vanessa Bonogo invite ce weekend à titiller les papilles avec la salade de quinoa aux germes de soja, vinaigrette au gomasio.

Ingrédients: – « Salade de quinoa au germes de soja »

200 gr de quinoa

200 gr de germes de soja

15 gros radis lavé et finement émincé

3cuillère à soupe de graine de courge

150 gr de maïs

Ingrédients: « Vinaigrette au gomasio »

2 cuillères à soupe de gomasio

2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre

2 cuillères à café de sauce soja sucré

5 cuillères à soupe d’huile de tournesol

3 pincées de poivre

1) Salade de quinoa aux germes de soja

– Mettre dans une casserole le boulgour et de l’eau à 2 fois le volume du boulgour. Portez à ébullition et faites cuir pendant 15 minutes.

-La cuisson terminée, dans une passoire, passer le quinoa sous l’eau froide pour le refroidir et stopper la cuisson. Laisser égoutter et renversez.

– Passer les germes de soja sous l’eau clair et éponger délicatement à l’aide d’un papier absorbant

– Mélanger le radis, le maïs, les graines de courge, une partie des germes de soja coupé en petits morceaux très fins et l’autre partie en tel-quel.

– A ce mélange, ajouter le quinoa refroidit.

2/ Vinaigrette au Gomasio

Mettre dans un bol le vinaigre de cidre et la sauce soja. Y ajouter l’huile et remuer vigoureusement le tout et y ajouter ensuite le gomasio et le poivre.

-Au moment de servir, napper la vinaigrette de gomasio sur la salade de quinoa aux germes de soja.

*Attention: Le gomasio étant déjà très salé, ne pas rajouter de sel à cette préparation.