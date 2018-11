Appel d’offres : Un guide pour les PME

4 PARTAGES Partager Twitter

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) a élaboré un guide du soumissionnaire, pour faciliter l’accès des candidats, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), à la commande publique. A cet effet, un atelier de validation a été organisé ce lundi 19 novembre 2018 à Ouagadougou.

Le tissu économique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) est composé à 80% de PME/PMI. « Présentes dans tous les secteurs d’activités primaire, secondaire et tertiaire, les PME apportent une contribution importante à la croissance économique et à la création d’emplois au Burkina Faso », a souligné le secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique, Tahirou Sanou. Malgré cet important rôle, des contraintes entravent leur croissance, comme l’accès à la commande publique. C’est donc pour palier à cette insuffisance que l’ARCOP a décidé d’élaborer un guide du soumissionnaire à la commande publique.

Il s’agira au cours de cet atelier « de mettre à la disposition des candidats soumissionnaires, notamment des PME, des indications utiles leur permettant d’être informés sur les prévisions d’acquisitions des autorités contractantes, de permettre aux candidats de mieux comprendre le contenu des dossiers d’appel d’offres, de fournir des indications aux bénéficiaires du guide afin qu’ils élaborent de bons dossiers de soumissions en tenant compte des délais de dépôt de leurs soumissions », a expliqué Tahirou Sanou.

Des participants ont été conviés à cet atelier. Il s’agit des acteurs du Bâtiment et des Travaux Publics, des fournitures, services courants, des prestations intellectuelles et des membres de la direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers (DG-CMEF). Ces acteurs vont au cours de l’atelier apporter leur contribution au guide du soumissionnaire qui sera présenté en long et en large par Alain Kam, administrateur de service financier.

Irmine KINDA

Burkina24