Cérémonie de remise du Prix Nobel Alternatif à Yacouba Sawadogo [DIRECT]

Yacouba Sawadogo, lauréat du Prix Right Livelihood ou Prix Nobel Alternatif 2018, reçoit son trophée ce 23 novembre 2018 à Stockholm, en Suède. Suivez en direct la retransmission de la cérémonie à partir de 18h30 TU.

Présenté par les organisateurs comme « l’homme qui a arrêté le désert« , le septuagénaire burkinabè a été primé pour « pour avoir converti en forêts des terres infertiles».

L’homme a mis au point la technique du « zaï », qui consiste à creuser des trous en saison sèche pour les remplir de fumier et à construire de petites murailles pour retenir l’eau des pluies, tout en plantant des arbres.

Raillé par les membres de son village dans le Yatenga, il a cependant réussi à « établir une forêt d’environ 40 hectares sur des terres jusqu’alors infertiles et abandonnées. Cette forêt abrite aujourd’hui plus de 60 espèces d’arbres et d’arbustes différents, se distinguant comme étant l’une des sylves plantées et gérées par un paysan les plus diversifiées du Sahel».

