Ouagadougou : Des journalistes à l’école de la justice transitionnelle

Le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) a initié une formation au profit des journalistes du 28 au 29 novembre 2018 à Ouagadougou. L’objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des journalistes dans le domaine de la justice transitionnelle dans le contexte de la réconciliation et de l’unité nationale au Burkina Faso.

Le Burkina Faso depuis l’indépendance a connu des violations des droits de l’Homme, des assassinats qui n’ont pas encore connu de clarification, laissant ainsi de nombreux citoyens pleins de rancœur, d’amertume et de frustration. C’est ainsi que le Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale (HCRUN) a été mis sur pied pour contribuer à la création de conditions favorables à la réconciliation, à l’unité nationale à travers la mise en lumière des violations à caractère politique non élucidées de 1960 à 2015.

Faire la lumière sur les crimes et autres atteintes à l’intégrité, réhabiliter et indemniser, telles sont, entre autres, les missions du HCRUN. En partenariat avec le PNUD, l’institution a décidé de renforcer les compétences des journalistes dans le domaine de la justice transitionnelle dans le contexte de la réconciliation et l’unité nationale au Burkina Faso du 28 au 29 novembre à Ouagadougou.

« Le PNUD s’inscrit en droite ligne des orientations stratégiques et programmatiques du gouvernement burkinabè sur la nécessité de connaitre les causes profondes des violations passées des droits de l’Homme, situer les responsabilités, accorder des réparations aux différentes victimes et opérer les réformes institutionnelles idoines », a fait savoir le Directeur Pays du PNUD, Corneille Agossou.

A l’écouter, l’organisation de la présente session revêt une importance capitale car elle permettra aux acteurs des médias de maîtriser les concepts de la justice transitionnelle et d’avoir une meilleure compréhension du fonctionnement des commissions de la réconciliation nationale.

Léandre Bassolé, Président du HCRUN, a expliqué que pendant 48 heures, les échanges porteront sur les piliers et les leviers de la justice transitionnelle, les modalités opérationnelles d’une commission de réconciliation, la responsabilité sociale des médias dans l’accompagnement des processus de réconciliation ainsi que le mandat et les missions du HCRUN.

