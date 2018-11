Gendarmerie nationale : Plus de 39 millions de F CFA de matériel offert par Aube nouvelle

144 PARTAGES Partager Twitter

L’université Aube nouvelle fait parler son cœur à l’endroit de la gendarmerie nationale. Un important lot de matériel a été offert à l’état-major de la gendarmerie. La remise du matériel est intervenue ce mercredi 28 novembre 2018.

Ce don vise à accroitre les capacités de la gendarmerie nationale : « en tant que citoyen, nous sommes interpelés pour ce genre d’accompagnement envers nos forces de défense et de sécurité. Nous devons les rassurer qu’ils ont nos soutiens et nos encouragements. En ce qui concerne la gendarmerie, nous savons que le besoin en matériel qui puisse les rendre plus efficaces est existant. C’est pourquoi nous avons décidé de faire ce geste de citoyen en leur faveur », a dit Isidore Kini, président directeur général de l’université Aube nouvelle.

Dans le travail de la gendarmerie, l’outil informatique est très utilisé. Les ordinateurs sont alors très nécessaires dans l’atteinte des objectifs que s’est fixée la gendarmerie. Le ministère de la sécurité est très satisfait de ce geste : « les gendarmes sont les officiers qui sont le plus souvent confrontés à des tâches qui obligent l’utilisation de matériel informatique. Ce matériel est donc le bienvenu au sein de nos forces de défense et de sécurité », a soutenu Clément Sawadogo, ministre de la sécurité. Le matériel sera très prochainement réparti à travers les différents détachements de la gendarmerie.

« C’est vrai, il y a des attaques. Rien qu’hier soir, il y a eu trois attaques à Solan et au petit matin à Gomboro. Mais Dieu merci, il n’y a pas eu de blessés ni de décès. Cela nous fait beaucoup de regret de devoir continuer à endiguer une situation qui nous est imposée par les forces du mal qui s’en prennent à notre nation sans raisons ni même nous donner la possibilité de discuter avec elles. Je voudrais saisir l’occasion pour féliciter nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour le travail abattu pour le bien-être de la nation ». (Clément Sawadogo)

Ce matériel va être distribué aux plus petites unités de la gendarmerie. Cela permettra d’éviter à l’institution de rester dans l’utilisation des machines mécaniques. « La gendarmerie reste l’une des dernières structures à utiliser des machines mécaniques avec tous les inconvénients que cela comporte. L’outil informatique viendra alors accroître les capacités de ces structures en rapidité et en efficacité. Ce matériel sera distribué hors de Ouagadougou pour ramener ces structures décentralisées de la gendarmerie au même niveau que celles de la capitale », a lancé le colonel Omer Marie Bruno Tapsoba, chef d’état-major de la gendarmerie.

Composé de plus d’une centaine d’ordinateurs et d’un drone, ce matériel est d’une valeur totale de plus de 39 millions de FCFA.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24