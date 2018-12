Fonds commun : Le plaidoyer de Alassane Bala Sakandé

146 PARTAGES Partager Twitter

A la clôture de la session budgétaire ce 21 décembre 2018, le Président de l’Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé a fait un plaidoyer pour les agents du ministère des finances, qui bénéficient du Fonds commun.

Alassane Bala Sakandé a attiré l’attention du Premier ministre Paul Kaba Thiéba sur la situation des agents des finances qui bénéficient du fonds commun. Il a émis un plaidoyer à leur endroit auprès des membres du gouvernement.

« Donnant suite aux échanges qui ont précédé le vote du budget, l’Assemblée nationale insiste pour que des mesures d’accompagnement soient prises en faveur des agents dont le fonds commun sera réajusté et qui doivent honorer leur engagement vis-à-vis des banques et autres établissements financiers », a dit le Président du Parlement dans son discours de clôture de la dernière session de l’année.

Il a émis la possibilité qu’un accord soit trouvé entre le gouvernement et les agents. « Il faut nécessairement parvenir à un gentleman agreement avec ces derniers qui arrange toutes les parties », a insisté Alassane Sakandé.

A noter qu’un bras de fer avait opposé le gouvernement et les syndicats des finances sur le montant des fonds communs accordés aux agents et qui s’élevait à plusieurs milliards de F CFA par an. Le gouvernement avait décidé de leur réajustement, au grand dam des agents, qui avaient justement, entre autres raisons, évoqué les difficultés auxquelles ils devront faire face pour répondre aux prêts contractés auprès des institutions financières.

Burkina24