Arbre de noël : Tradition respectée à l’ONATEL SA

ONATEL SA, comme depuis plusieurs années, a organisé un arbre de noël à l’endroit des enfants. Ce samedi 22 décembre 2018, le directeur général de la compagnie a offert des cadeaux aux enfants, dans une ambiance de gaité.

A l’approche des fêtes de fin d’année, ONATEL SA, comme à l’accoutumée, a respecté sa tradition en organisant un arbre de noël pour les enfants. « C’est une tradition au sein de ONATEL de passer de bon moment avec les enfants et leurs familles », a dit le directeur général de la société Sidi Mohamed Naïmi.

« A l’endroit de notre fidèle clientèle, je souhaite une excellente fête de noël. Egalement qu’ils passent d’excellents moments en famille. Je leur souhaite aussi de très bonnes fêtes de fin d’année » Sidi Mohamed Naïmi

A quelques jours de la fête de noël, la société leader en télécommunication a tenu à célébrer cette fête avec les enfants. Cette célébration est aussi l’occasion de créer un rapprochement entre les travailleurs de l’entreprise. Et au sein de la société, cette journée est ce qu’il y a de plus normal. « Noël c’est la fête des enfants, noël c’est la fête des familles depuis des décennies. Quoi de plus normal pour la famille ONATEL d’organiser ce rendez-vous festif, ce grand rassemblement ici à Ouagadougou et dans toutes les directions régionales », a souligné le directeur des ressources humaines, Moussa Sakandé.

Ce geste est très apprécié du côté des enfants qui n’ont pas hésité à le faire savoir, comme Joseph Paré : « je remercie beaucoup le Directeur Général de nous avoir offert ces cadeaux. Je remercie également ONATEL d’organiser ces activités pour les enfants ».

Cette journée a été également marquée par des dons de cadeaux aux enfants et un repas au sein de la direction générale de la société. Des conseils de sécurité et des appels à la prudence ont été également formulés afin de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Basile SAMA (stagiaire)

Burkina 24

Photos : Onatel SA