Ouagadougou : Malaise dans une banque

Des bruits d’inconfort fusent d’une jeune une banque de la place au Burkina Faso. Le premier responsable de cette institution financière aurait des comportements tyranniques, rapportent de nombreux agents et même des personnes externes.

Affectations aux allures de sanction, licenciements jugés abusifs sont le lot du personnel dont certains finissent par choisir la voie de la démission, pendant que le reste a le moral aux talons, jouant sur la qualité des services et l’atmosphère de travail.

Des agents ne savent plus à quel saint se vouer et certains pensent de plus en plus à porter l’affaire en public ou en justice.

