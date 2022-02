Désignation de cadres dans les ministères : L’Alliance Police Nationale déclare n’avoir pas été associée

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué de l’Alliance Police Nationale (APN) sur la mise en place d’une commission composée du DRH, des secrétaires généraux du SYNACSAB, de UNAPOL, de ANG et du président de l’UNABF.

Militants, militantes et sympathisants de l’Alliance Police Nationale Burkina Faso !

Le Bureau National de APN tient d’abord à vous témoigner toute sa reconnaissance et ses félicitations pour la résistance, la fidélité et le soutien que vous avez témoignés à notre syndicat depuis sa création le 13 octobre 2018, dans un contexte de répression et d’injustices de toutes sortes.

Camarades, Par correspondance N°2022- 003 du 07 Février 2022, le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration (MPSR) instruisait les Secrétaires Généraux des différents ministères de désigner trois (03) cadres compétents dotés d’intégrité et de probité pour d’éventuelles consultations en vue de la réforme de l’administration publique burkinabè.

Au niveau du MATDS, le Secrétaire Général a procédé à la mise en place d’une commission composée du DRH, des secrétaires généraux du SYNACSAB, de UNAPOL, de ANG et du président de l’UNABF. Cette commission a désigné deux Commissaires de Police dont le SG UNAPOL pour représenter la Police Nationale.

Tout en émettant des réserves sur cette procédure de désignation de cadres dans les ministères, APN tient à relever qu’elle n’a pas été associée à cette désignation et donc que les personnes désignées ne font pas l’unanimité au sein du corps et ne sont pas habilitées à parler au nom de ses militant(es)s et sympathisant(e)s.

En rappel, APN est bel et bien un Syndicat de droit burkinabè qui défend les intérêts moraux et matériels des travailleurs de la Police Nationale. Au vu de ce qui se trame, APN invite l’ensemble des policiers à rester sereins et mobilisés suivant l’évolution de la situation.

Vive APN !

Vive la Police Nationale !

Vive le BURKINA FASO !

APN, S’UNIR POUR UNE POLICE EFFICACE !

Le Secrétaire chargé de la Communication et des Relations Extérieures