Projet Mil Chine/Burkina : Un bilan positif après trois ans d’existence

Les experts chinois du projet Mil ont tenu une rencontre ce vendredi 18 février 2022, à Ouagadougou. C’était dans le but de s’imprégner des réalités et l’état du projet Mil initié depuis avril 2019.

Le Projet d’Assistance Technique pour la Démonstration de Culture de Mil au Burkina Faso, dénommé Projet Mil, a pour objectif d’aider le Burkina Faso à mettre en place un système d’approvisionnement durable des semences de variétés améliorées répondant aux besoins de production à l’avenir. Depuis sa mise en œuvre en Avril 2019, le Projet Mil a engrangé des réalisations remarquables.

« L’équipe de Projet Mil a établi une base de sélection des semences de 65 hectares à Loumbila. L’équipe de Projet Mil a réalisé la démonstration et la production de la technologie sur la sélection et la culture de variétés améliorées de mil.

L’équipe du Projet Mil a construit 10 sites de démonstration à travers le pays et a réalisé 20 campagnes de démonstration de culture totalement couvrant une superficie de plus de 500 hectares, avec un rendement moyen de 2,23 tonnes par hectare. L’équipe du Projet Mil a organisé les formations en technologies agricoles », a cité Wang Jing, interprète du Projet Mil.

Trois ans sur le territoire burkinabè, le Projet Mil enregistre un bilan positif, au regard de la forte collaboration qui règne entre les deux pays notamment la Chine et le Burkina Faso.

« Depuis trois ans, on est ici, on travaille avec notre partenaire burkinabè. Depuis trois ans, nous avons vu les Burkinabè et les Chinois qui ont approfondi leur amitié. Nous voyons de plus en plus les Burkinabè et les Chinois travailler ensemble. Nous voyons des commerçants chinois qui viennent travailler ici, nous voyons que la coopération entre la Chine et le Burkina Faso s’est approfondie », a relaté Xu Guo Xin, chef d’équipe du Projet Mil.

« Mieux vaut apprendre à pêcher que de donner du poisson », c’est dans cette logique que le Projet Mil a organisé des séances de formation. A ce titre, 85 séances de formation en technologies agricoles ont eu lieu pour partager les réalisations de la Chine en matière de technologie de gestion de la culture et de recherche sur la sélection de mil. Débuté le 15 Avril 2019, le Projet Mil prend fin le 14 avril 2022.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24