Réconciliation nationale : Les « Sages de Manéga » chez Damiba

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué des membres du panel des anciens pour la paix et la réconciliation (PANAPAX) de l’Appel de Manéga communément appelés les « Sages de Manéga ».

Les membres du panel des anciens pour la paix et la réconciliation (PANAPAX) de l’Appel de Manéga, communément appelés les « Sages de Manéga », ont été reçus en audience par son Excellence Lt-Colonel Sandaogo Paul-Henri Damiba, président du Faso et chef de l’Etat.

La rencontre a eu lieu dans l’après-midi du dimanche 20 février 2022 à sa résidence de Ouaga 2000. La délégation conduite par Me Pacéré Titinga Fréderic était forte de 13 personnalités. Dix anciens sur les treize (13) que compte ce comité des anciens accompagnés de conseillers et de membres du Comité exécutif ont échangé à bâtons rompus avec le président.

Ils ont abordé divers sujets d’importance capitale relatifs à la vie nationale. Le président leur a fait un exposé sur les derniers événements ayant abouti à l’avènement du MPSR au pouvoir et a expliqué leur vision ainsi que les missions et tâches que les militaires se sont données pour ramener la paix, la sécurité et le bien-être des populations du Burkina Faso.

Le Secrétaire général de l’Appel a aussi fait une présentation des objectifs de la structure et dressé un bilan des actions menées par celles-ci depuis juin 2019, date de sa création. Au nombre des questions d’intérêt général soulevées, les Anciens ont tenu à insister sur le besoin indispensable de réconciliation nationale entre les Burkinabè.

Ils se sont dits disponibles pour aider à l’atteinte des objectifs de réconciliation, de cohésion nationale et de paix que le MPSR s’est donnés. Le président du Faso, en retour, a fait savoir que les démarches de l’Appel de Manéga et la dynamique poursuivies ces dernières années sont en phase avec la vision du MPSR dans l’entreprise et l’œuvre de refondation et de sauvegarde du pays qu’il a à cœur de réussir.

Il a exprimé sa volonté d’attendre une grande contribution des Sages et partant de l’Appel de Manéga pour le volet réconciliation nationale, cohésion, unité et paix. La rencontre s’est achevée par des conseils et des bénédictions de la part des anciens à l’endroit du président et de ses collaborateurs dans le style propre de la tradition africaine notamment les rapports d’âge entre les aînés et les cadets.

Le Comité Lookmann Sawadogo

Secrétaire général