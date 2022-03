0 Partages Partager Twitter

Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU a officiellement pris les rênes du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Burkina Faso, ce mercredi 9 mars 2022. La cérémonie de prise de fonction s’est tenue au sein dudit ministère.

Nommé au soir du samedi 5 mars 2022, c’est officiellement, ce mercredi 9 mars 2022, que Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOU a pris la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique du Burkina Faso.

« Je suis honoré de la grande marque de confiance placée en ma modeste personne par SEM le président du Faso et SEM le Premier ministre, me permettant de servir notre cher pays à ce niveau de responsabilité. Toute ma gratitude à leurs illustres endroits », ont été les premiers mots du nouveau ministre en charge de la santé.

A l’entendre, la tâche qui lui est réservée est « énorme » donc a-t-il dit, « je mesure l’ampleur de la tâche qui est désormais mienne, que dis-je, nôtre, car je suis certain d’une chose, ce n’est que par un travail d’équipe, inclusif, cohérent et sincère que nous avons une plus grande chance d’atteindre les objectifs à nous assignés par les plus hautes autorités du pays ».

Ainsi tout en reconnaissant le travail « gigantesque » abattu par ses prédécesseur, le ministre a assuré sa disponibilité à tous ses collaborateurs pour l’atteinte des objectifs. « Je voudrais terminer mes propos en disant que mes portes sont ouvertes à toutes et à tous.

Ce n’est qu’ensemble que nous aurons plus de chance d’améliorer durablement la santé des vaillantes populations de notre cher pays. Je lance un appel pressant à toutes et à tous, hospitalo-universitaires, gestionnaires du système, infirmières (…) à s’unir pour relever le défi (…) », a-t-il appelé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24