Djibo a peur, Djibo a soif, l’armée travaille pourtant dans le silence !

Selon un habitant de Djibo, des hommes armés non identifiés sont de plus en plus aperçus dans la ville ces derniers temps. Ce qui inquiète les habitants. Suite au sabotage des installations de l’ONEA, les populations font également face à un manque criard d’eau. Cependant, selon des sources sécuritaires, les informations relayées concernant Djibo ne sont pas toutes vérifiées. Mais des individus armés sèment la terreur de temps en temps en ville, « avant de disparaître dans la nature ». En plus, contrairement à ce que peut faire croire le « silence » de la Grande Muette, des opérations d’envergure sont en train d’être menées dans le but de neutraliser les terroristes.

« Depuis plus de trois semaines, la ville de Djibo est sous blocus. Personne ne rentre, personne ne sort. On est confiné. Les habitants des villages environnants ont été sommés de quitter. Les gens ont rejoint la ville. Les tirs, ça c’est notre quotidien. Tôt les matins, ça tire, les soirs, ça tire. On s’est imposé finalement une corvée. A partir de 16h, tout le monde rentre. Des hommes armés (Une vingtaine à moto) sont venus la semaine dernière dans le centre-ville et ont saboté les antennes d’une radio », nous confie une source locale.

A l’en croire, les produits de première nécessité commencent à manquer, en plus de la corvée d’eau. « Le véritable problème, c’est le manque d’eau. Il n’y a pas à boire, parce que les installations de l’ONEA (la nationale de l’eau, Ndlr) ont été sabotées. Les gens se ravitaillent en eau sur le lit du barrage. Il n’y a pas d’eau potable. Depuis plus de trois semaines, il n’y a pas de convoi qui achemine les vivres, les médicaments, etc. Donc, tout commence à manquer à Djibo. Les fonctionnaires n’ont pas de salaires parce que les banques sont fermées. Depuis mi-janvier, le réseau Orange ne fonctionne pas. Les deux réseaux fonctionnels (Moov et Telecel) sont saturés », poursuit l’habitant de Djibo.

Une cinquantaine de terroristes neutralisés…

Il ajoute que les établissements scolaires fonctionnent à minima en ville. « Dans la matinée du 15 mars 2022, quand ça a commencé à tirer, les élèves ont été autorisés à rentrer chez eux. Donc, des fois, ça va, des fois, ça ne va pas », fait savoir cet habitant visiblement apeuré et qui affirme qu’il n’est pourtant pas rare de voir l’armée burkinabè patrouiller.

Selon l’Observateur Paalga, des informations font état de ce que la ville de Djibo est « tombée ». Pourtant, poursuit le journal, des actions sont en train d’être menées dans la zone depuis un certain temps.

« Une escorte logistique aurait ainsi été effectuée la semaine passée au profit des populations et une cinquantaine de terroristes auraient été neutralisés, même si l’armée semble avoir changé sa façon en ne communiquant plus systématiquement sur ses opérations », a écrit le quotidien. Les informations du journal n’ont pas été démenties par des sources sécuritaires contactées par Burkina24.

