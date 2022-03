Sucre SN SOSUCO : Le ministre du commerce rappelle les prix à Ouaga et Bobo

Dans un communiqué en date du 16 mars 2022, le ministère du développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des PME, « tient à rappeler à l’ensemble des commerçants que les prix de vente maximum au détail du sucre fabriqué par la SN SOSUCO sont fixés à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso à 600 FCFA le Kg, pour le sucre granulé et à 750 F CFA le paquet, soit 1Kg, pour le sucre morceaux ».

« Dans les localités autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, le prix de vente maximum au détail s’obtient en appliquant le différentiel de transport du lieu et stade d’approvisionnement au lieu de vente », précise en outre le communiqué.

Le 80 00 11 84 ; 80 00 11 85 ou 80 00 11 86 sont les numéros alors indiqués pour dénoncer tout cas de non-respect des prix fixés.

