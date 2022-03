Mobilisation des militaires : Le ministère de la Défense communique

0 Partages Partager Twitter

Selon un communiqué du ministère de la défense et des anciens combattants, en date de ce vendredi 18 mars 2022, « les anciens militaires des Forces Armées Nationales du Burkina Faso, des Armées de Terre, de l’Air et de la Gendarmerie nationale, non officiers, sont informés de leur mobilisation pour la réserve opérationnelle qui se déroulera du 24 mars au 04 avril 2022 ».

La suite après cette publicité

Le communiqué indique que les candidats recensés seront soumis à une visite médicale d’aptitude. Des précisions 👇🏿👇🏿👇🏿

Écouter l’article