Tech : Google mise sur la technologie d’affichage MicroLED

Comme ses concurrents, Google mise sur la technologie d’affichage MicroLED. C’est ce que l’on apprend du média The Information (via ArsTechnica) repris par le média Siècle Digital ce vendredi 18 mars 2022, qui stipule que le géant de Mountain View a trouvé un accord pour racheter Raxium.

En activité depuis cinq ans, cette start-up californienne est spécialisée dans la conception de minuscules LEDs émissives vouées aux écrans MicroLED.

Si la jeune société n’a pour l’instant lancé aucun produit, un rapide tour sur son site officiel permet de connaître le domaine d’application principalement visé par ses travaux : les écrans miniatures intégrés aux dispositifs de réalité augmentée grand public et professionnels.

Le MicroLED, une technologie d’affichage qui progresse doucement sur le marché

La technologie d’affichage MicroLED gagne peu à peu en visibilité pour sa capacité à proposer une qualité d’image équivalente à l’OLED, notamment en termes de contraste et de colorimétrie, mais avec une luminance supérieure et des risques de marquage « burn-in » inférieurs. Elle fait ainsi l’objet de bien des convoitises, notamment pour le marché de l’AR et celui des wearables, mais pas seulement.

En 2014, Apple rachetait ainsi une start-up spécialisée dans le développement de dalles MicroLEDs, l’objectif étant d’en exploiter à l’avenir pour ses montres connectées et potentiellement pour ses futures Apple Glass.

Comme le rappelle ArsTechnica, Meta s’est lui aussi associé à une entreprise, baptisée Plessey, pour développer des écrans MicroLED. De son côté, le géant de l’affichage Samsung Display a déjà développé des panneaux MicroLED de grande taille destinés cette fois au marché des téléviseurs haut de gamme (Samsung The Wall), notamment.

Source : Siècle Digital

