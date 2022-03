Lionel Bilgo encourage les acteurs du livre à la biennale des littératures francophones d’Afrique noire

0 Partages Partager Twitter

Le ministre de l’Education nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Wendkouni Joël Lionel BILGO, a pris part à la cinquième biennale des littératures francophones d’Afrique Noire, ce samedi 19 mars 2022 à Bobo Dioulasso.

Cette biennale qui se tient sous le thème : « Identité et identification, la place du livre de jeunesse à l’ère du numérique, quelle politique du livre de jeunesse et de la presse au Burkina Faso ? » a été l’occasion pour le ministre BILGO de montrer l’importance du livre et de la lecture dans la quête d’un système éducatif de qualité.

Il a apprécié la pertinence du thème dans un contexte où les TIC prennent de l’ampleur dans la vie quotidienne des burkinabè. Toutefois, il a indiqué qu’il ne faudra pas occulter le fait que beaucoup de contraintes existent au Burkina quant à l’accessibilité et la qualité de ces nouveaux outils, d’où la nécessité de mener une réflexion là-dessus.

Par ailleurs, il a promis qu’il sera un ambassadeur de toute initiative tendant à promouvoir le livre au Burkina. Lionel BILGO a profité de cette biennale pour échanger avec non seulement les acteurs du livre présents à cette biennale, mais aussi pour encourager les élèves et enseignants qui participaient à cette activité.

Source : DCPM/MENAPLN

