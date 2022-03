Guerre en Ukraine : Des Israéliens en colère contre le président Zelensky

0 Partages Partager Twitter

Le discours du Président ukrainien Zelensky à la Knesset, le Parlement israélien, n’a pas été du goût des Israéliens après qu’il ait comparé la situation de son pays à celle des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’analogie avec l’Holocauste faite par le Président ukrainien Zelensky vis-à-vis de la situation que vit son pays, a suscité une levée de bois verts de la part de la droite israélienne pour avoir tenté de banaliser la Shoah et même faire dans le négationnisme. Selon un éditorialiste israélien, Zelensky aurait tenté de réécrire l’histoire.

La presse israélienne a relevé une pointe de déception, le désespoir et la colère dans les propos de Zelensky face à la Knesset. Un autre journal compare, lui, le président ukrainien à Émile Zola en barrant sa Une avec ce titre : J’accuse.

Pour le Président l’indifférence tue et peut-être coupable. Le ministre israélien de la Diaspora, Nachman Shaï, a par ailleurs suggéré que son pays pourrait faire mieux notamment, sur le dossier des réfugiés et en offrant du matériel militaire défensif, des casques et des gilets pare-balles aux Ukrainiens.

Après les réactions d’indignations des Israéliens, Zelensky est revenu ce lundi 21 Mars 2022, quelques heures seulement après son discours, pour nuancer son propos en affirmant qu’il « comprenait » les intérêts israéliens et qu’Israël devait « protéger sa population ».

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : RFI

