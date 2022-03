« Bonkoungou Distribution » : Plus de 50 milliards de F CFA, 120 employés directs et 200 indirects

« Bonkoungou distribution » a ouvert ses portes au Burkina Faso ce samedi 26 mars 2022 à Ouagadougou. Cette société a à son sein plus de 120 employés directs et plus de 200 employés indirects de plusieurs nationalités.

Des engins lourds et légers destinés aux secteurs du génie civil, des mines et carrières, de véhicules en location et en vente, provenant de plusieurs localités telles que la Belgique, les USA, la Chine, la Hollande, la France, c’est le service que propose le directeur général de « Bonkoungou distribution », Bachir Bonkoungou, et son équipe, à travers le nouveau né des entreprises EBOMAF.

« Bonkoungou distribution SARL » est un showroom qui offre un parc logistique de pièces détachées, d’outils d’attaque au sol et de filtration tels que les Caterpillar, pelles hydrauliques, niveleuses, compacteurs, dumper, tracteur, citerne, grue, bétonnière, camion-plateau, groupes électrogènes, pick-up, etc.

D’un cout global de 50 milliards de Francs CFA, cette entreprise qui a ouvert ses portes ce samedi 26 mars 2022, offre des emplois à plus de 120 employés directs et plus de 200 employés indirects de plusieurs nationalités.

« Nous, jeunes de ce pays, parvenons à trouver de l’emploi, à nous réaliser, à donner le sourire à nos mamans et à rendre fiers nos papas. Grace à votre clairvoyance, des millions de jeunes, des hommes comme des femmes arrivent à concrétiser leurs rêves dans ce monde où trouver de l’emploi est devenu un parcours du combattant.

Et votre œuvre n’est pas seulement visible qu’au Burkina Faso, mais dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, du continent et du monde entier. Comme témoignage, moi-même je suis Togolaise et plusieurs de mes compatriotes travaillent ici et au Togo dans vos différentes firmes », confie Ortence Kassé, représentante du personnel de Bonkoungou Distribution.

Un showroom au service du génie civil

Le nouveau showroom, des dires du représentant du directeur général, Mathias Ouédraogo, vient redonner espoir, compétitivité, et innovation au monde du génie civil.

« Ce showroom est le vôtre et nous comptons sur votre collaboration pour réussir la mission qui est la nôtre, celle de faire prospérer notre pays. Amis et partenaires du génie, des mines et carrières Bonkoungou Distribution reste à votre disposition pour les services de qualité et de rapidité », affirme-t-il.

Le PDG de EBOMAF, Mahamadou Bonkoungou, est le parrain de la cérémonie d’inauguration de « Bonkoungou Distribution ». Tout en encourageant ses « enfants » à emprunter ses pas, il a affirmé que seul le travail paye.

Le parrain ajoute qu’une société comme Bonkoungou Distribution se compte au bout du doigt à Ouagadougou. Cette jeune société, dit-il, est fortement représentée au Togo avec des showrooms. Lors de cette inauguration, le personnel a témoigné sa gratitude au parrain en lui offrant un présent.

Saly OUATTARA

Burkina 24

