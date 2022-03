Six mois de prison ferme requis contre l’ex maire de Pouytenga : Sa fille explique

Ceci est une déclaration de Raïssa Yaméogo, la fille de l’ex maire de Pouytenga, Larba Prospère Yaméogo, sur la situation de son père gardé par la justice.

Pourquoi l’ex maire de Pouytenga est gardé de manière arbitraire par la justice depuis le 1er mars 2022 ? L’ex maire de la commune de Pouytenga, Larba Prospère Yaméogo a été convoqué et gardé depuis le mardi 1er mars 2022.

Il lui est reproché d’avoir signé un document administratif le 02 février 2022, alors qu’un décret du MPSR avait dissout les collectivités territoriales le 1er février. Il est à noter que ce document administratif portant sa signature n’avait aucun caractère juridique et était une simple réponse adressée à un citoyen.

En rappel, le décret signé le 1er février 2022 a été diffusé dans la soirée du 02 février 2022 lors du journal télévisé de 20h de la RTB, ce qui signifie qu’à moins d’être dans le secret des dieux, le citoyen lambda n’en avait pas connaissance avant 20h. Ledit décret a connu sa publication officielle le 7 février 2022 au journal officiel.

Une bonne information juridique est indispensable aussi bien dans l’intérêt des citoyens que celui des pouvoirs publics. N’ayant donc pas connaissance de ce décret le 02 février au matin il était à son bureau comme d’habitude.

Ne pouvant pas s’imaginer qu’un décret avait été signé la veille et devait être diffusé dans la soirée au journal de 20h de la RTB, il a donc géré ses instances.

Le jugement sur ces accusations a eu lieu le 15 mars dernier et au moment où le délibéré est attendu pour le 29 mars, le tribunal de grande instance de Koupéla est revenu avec d’autres charges sur le maire le jeudi 24 mars en l’accusant d’abus de fonction de faux et usage de faux en écriture publique et stellionat.

Tout compte fait, le verdict sur le procès est prévu pour le 29 Mars prochain.

Raïssa Yaméogo, fille de Prosper Yaméogo

