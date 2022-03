Maintenance des infrastructures ferroviaires : La réponse de SITARAIL

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une réponse aux accusations selon lesquelles “SITARAIL contribue à l’usure du matériel et des infrastructures ferroviaires sans en assurer la maintenance”.

SITARAIL a hérité des anciens réseaux, SICF et SCFB, 20 locomotives CC GM 2 200, 17 locotracteurs, 600 wagons et 40 voitures voyageurs inox. Sur la vingtaine de locomotives, seules 8 étaient en état de marche en 1995, et très peu d’entre elles pouvaient effectuer le parcours sans incident. Pour faire face au trafic, SITARAIL a dû acquérir d’urgence 4 locomotives en Afrique du Sud, et opéré une remise à niveau nécessaire du personnel, du matériel, des infrastructures et des télécommunications.

Un programme d’investissement d’urgence (PIU), d’un montant de 40 milliards de FCFA, financé par SITARAIL et ses partenaires financiers, à savoir la Banque mondiale, l’IDA, la Banque européenne d’investissement, la Caisse française de développement (devenue AFD), l’Agence de coopération du Royaume de Belgique et la BOAD, a permis d’engager, début 1997, des travaux de réhabilitation des infrastructures, du matériel et des télécommunications.

Plus récemment, entre 2016 et 2021, SITARAIL a investi 45 milliards de FCFA dans le cadre de son programme d’investissement pour la modernisation de ses infrastructures et ses équipements de maintenance (PRI), afin d’améliorer la qualité de son service.

L’entreprise a consacré spécifiquement 3 milliards de FCFA à l’acquisition d’équipements modernes, à savoir, un tour Demoor, une rechargeuse à boudin Lincoln, un tour vertical Berthiez, une centrifugeuse Alpha Laval, une grenailleuse, etc., ainsi que 1000 nouvelles roues pour ses wagons, afin d’accroître les capacités de maintenance de ses ateliers de Bobo Dioulasso et d’Abidjan, permettant ainsi de garantir l’entretien régulier et le bon état de ses locomotives et autres matériels ferroviaires.

Grâce à ces investissements, le parc de matériel fonctionnel de SITARAIL est passé de 8 locomotives, en 1995, à 29 en 2021, et de moins de 600 wagons à plus de 1000 sur la même période. Par ailleurs, un total linéaire de près de 40 km de voie ont été réhabilités ou construits, ainsi que 24 gares réhabilitées sur l’ensemble du réseau, entre 2010 et 2021.

En 2021, de nouveaux investissements ont été lancés avec l’acquisition d’un engin de bourrage-régalage neuf fabriqué en Autriche, ainsi que de 100 wagons supplémentaires. Tous ces investissements ont été réalisés par SITARAIL et son actionnaire, alors que la Convention de Concession initiale, actuellement en vigueur depuis 1994, laissait aux Etats la responsabilité de tous les investissements voie et matériels roulants.

La vision de SITARAIL, en ce qui concerne la maintenance des infrastructures ferroviaires, s’articule et se développe autour de deux missions majeures : la sécurisation des installations et leur modernisation notamment en garantissant l’innovation dans une démarche prospective.

Dans le cadre très règlementé du référentiel de maintenance ferroviaire, cette vision se déroule à travers un calendrier-programme pluriannuel détaillé et minutieusement élaboré. Ce Calendrier-Programme couvre l’ensemble des activités de la Direction des installations fixes et porte sur la voie ferrée proprement dite, mais également sur les ouvrages, les télécommunications, la signalisation, l’énergie et les bâtiments.

En complément aux recommandations du référentiel de maintenance, SITARAIL implémente et développe des activités de veille et d’alerte tant technologiques qu’opérationnelles. C’est ainsi que SITARAIL s’est dotée d’équipements modernes d’auscultation, qu’elle a mis en place un système d’information géographique et qu’elle implémente un service de drones. A cet effet, elle développe un partenariat d’assistance satellitaire, notamment dans la caractérisation des bassins versants de son réseau.

Par ces investissements que SITARAIL a engagés, depuis ses débuts, et qu’elle compte poursuivre, l’entreprise s’assure du bon état et de la disponibilité de son matériel roulant et consolide ainsi son rôle stratégique dans l’intégration sous régionale et dans les échanges commerciaux entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et l’Hinterland.

