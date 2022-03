Plaidoyer pour la libération de Roch Kaboré, des ex-RSP et le retour des exilés politiques (Image d'illustration)

Plaidoyer pour la libération de Roch Kaboré, des ex-RSP et le retour des exilés politiques

Ceci est un plaidoyer signé du Président du Mouvement des patriotes pour la cohésion nationale (MPCN) Christophe OUEDRAOGO, adressé au président du Faso, le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba.

Le changement intervenu le 24 janvier 2022 au sommet du pays avait fait craindre un scénario d’une chasse aux sorcières contre le régime déchu. Fort heureusement, il est à noter que les nouvelles autorités, le MPSR, plus de deux mois après leur ascension au pouvoir, ont choisi de s’inscrire dans la voie de l’apaisement et de la réconciliation nationale.

Les formations politiques et les leaders d’opinions qui avaient choisi de se murer en silence de peur de subir les courroux du MPSR ont commencé à donner de la voix depuis quelques jours. Ce qui augure un avenir prometteur pour le vivre ensemble et la démocratie burkinabè.

Toute cette dynamique est à mettre à l’actif des nouvelles autorités notamment le Président DAMIBA qui auront choisi de se positionner au-dessus de la mêlée.

Le 08 mars 2022, notre organisation, le mouvement des patriotes pour la cohésion nationale (MPCN) par voie de presse avait lancé un plaidoyer à l’endroit du Président Paul-Henri Sandaogo DAMIBA pour la libération du Président Roch Marc Christian Kaboré et le retour des exilés politiques. Notre initiative se veut un appel à la réconciliation comme le souhaite le Président DAMIBA entre les filles et les fils du Burkina Faso dans ce contexte socio-économique et politique difficile.

Le nouveau pouvoir ayant désormais mis en place les organes majeurs de la gouvernance du pays, il sied pour le Président DAMIBA de poser des actes forts à même de cimenter la cohésion nationale.

Étant une organisation citoyenne éprise de paix, notre structure, le mouvement des patriotes pour la cohésion nationale, réitère encore un plaidoyer sincère à l’endroit du Président Paul-Henri Sandaogo DAMIBA pour :

1- la liberté au Président Roch Marc Christian Kaboré.

2- le retour des exilés politiques.

3- La libération des militaires de l’ex régiment de sécurité présidentielle (ex RSP) détenus à la MACA depuis 2015 afin qu’ils apportent leurs expériences dans la lutte contre le terrorisme.

Il s’agit d’assumer ensemble le passé douloureux de notre pays en ayant la vision de parachever un nouveau contrat social sincère et durable.

Et nous tenons à rappeler que notre initiative est un plaidoyer pour la réconciliation nationale.

Pour le MPCN

Christophe OUEDRAOGO

Président

