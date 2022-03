Volleyball : C’est parti pour le championnat national 2022

0 Partages Partager Twitter

Le lancement de la saison 2021-2022 a eu lieu ce 27 mars sur le terrain de la Fédération burkinabè de volleyball au sein de l’ex-INJSP.

Après avoir organisé avec brio la Coupe des clubs champions de la zone 3, la Fédération burkinabè de volleyball s’attaque désormais au championnat national. Objectif : préparer la relève, selon le président de la Fédération burkinabè de volleyball (FBVB), Casimir Sawadogo.

« Nous plaçons cette saison sur le signe de la relève. Nous avons de grands joueurs mais il faut penser ce qui va arriver dans quatre ou cinq ans pour que nous ne soyons pas surpris par le vieillissement de nos joueurs », explique Casimir Sawadogo.

Préparer l’équipe nationale

Selon ses propos, à Ouagadougou, 16 clubs sont engagés dont dix en homme et six chez les dames. A Bobo-Dioulasso, six équipes prennent part au championnat pour six chez les hommes et deux chez les dames. Plus de 100 matchs sont attendus en attendant la tenue des phases finales au mois de juin prochain.

L’objectif également de ce championnat est de permettre à l’équipe nationale de se préparer pour la Coupe d’Afrique des nations de la zone 3 de volleyball. La compétition est programmée au mois d’août prochain à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Début gagnant de l’AS Douanes

« Nous allons pouvoir tenir le championnat dans les délais », a promis le secrétaire général de la Ligue du centre Salfo Ilboudo. L’AS Douanes en hommes comme en dames est l’équipe championne du Burkina Faso.

Pour son entame, le champion du Burkina Faso, chez les hommes, l’AS Douanes a fait respecter son statut en battant l’Etoile Filante de Ouagadougou (EFO) sur la marque de 3 sets à 1. L’AS Douanes avait perdu le premier set avant de se rattraper.

L’US Forces armées (USFA) a aussi réussi son début de championnat en battant l’AS Police (3-0). L’Association sportive de l’Espérance (ASE) a perdu (0-3) devant l’AS Poste. AS Germinale s’incline également devant l’Association sportive club des amis (ASCA) par 1 set à 3. Les phases finales sont prévues au mois de juin prochain.

