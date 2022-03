Coupe d’Afrique des clubs de volleyball Zone 3 : L’AS Douanes du Burkina détrône Ghana Police

0 Partages Partager Twitter

Grosse prouesse de l’AS Douanes chez les hommes à la Coupe d’Afrique des clubs champions de la zone 3. Le champion du Burkina Faso a remporté le titre en battant le détenteur du trophée Ghana Police (3-0) alors que les filles ont perdu contre cette même formation de Ghana Police (2-3).

Ghana Police est réputée invincible dans la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball. Favorite pour la 9e édition à Ouagadougou, elle a eu en face un adversaire aussi redoutable: l’AS Douanes. Le champion du Burkina n’attendait pas se faire battre chez lui. L’AS Douanes débute le premier set en remportant le premier point.

Une victoire psychologique face au champion en titre. L’effet est immédiat puisque le champion du Burkina Faso remporte le premier set en mettant de la puissance dans le jeu tout en prenant les Ghanéens dans leurs propres pièges notamment au contre. Le premier set est gagné (25-19).

Un deuxième set facile

Le deuxième set reprend avec l’équipe de l’AS Douanes qui recommence comme elle l’a terminé pour se diriger au temps mort technique (8-2). Mais, le set a été interrompu du fait de protestation des joueurs ghanéens.

Après avoir tenté d’arrêter le jeu, ils reviennent finalement dans le match. Cette interruption ne perturbe pas l’AS Douanes qui continue de mener le set (18-06). Malgré un retour dans les derniers moments, de Ghana Police, l’AS Douanes arrachent à nouveau ce set (25-19).

Au troisième set, Ghana police, arrive revancharde. L’équipe mène au score de deux points d’avance jusqu’à l’égalisation de l’AS Douanes (13-13). Les Burkinabè avec un Gaoussou Sidibé étincelant prennent l’avance et s’imposent durant ce set (25-22) et remporte le trophée de cette 9e édition de la Coupe des clubs champions de la zone (3-0).

Un sacre attendu

« On l’a fait. Une finale qu’on joue contre Ghana police, favorite de la compétition et détentrice du trophée, on est arrivé confiant en disant qu’il fallait marquer notre empreinte dans ce tournoi parce qu’on est champion dans notre pays, on voulait remporter ce tournoi (…) Contre une telle équipe, il ne fallait pas les laisser gagner en confiance », a commenté Gaoussou Sidibé, le capitaine de l’AS Douanes.

Les dames battues

Chez les dames, Ghana Police s’était imposée (3-2) au tie-break. Sylvie Kohio et ses camarades ont bien entamé la rencontre en remportant le premier set (25-20). Mais, elles auront du mal à gérer les deux autres sets en faveur des Ghanéennes (19-25 et 18-25).

Après avoir subi ces deux sets, les douanières burkinabè se réveillent au quatrième et réussissent à arracher le tie-break (25-13). L’équipe burkinabè débute mal ce set décisif et se voit devancée de cinq points. Ghana Police gère bien son match, remporte ce tie-break (12-15) et remporte la finale (2 sets à 3).

De l’engagement

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Abdoul Wabou Drabo a participé à sa première compétition sportive depuis son installation.

« Cela m’a permis de voir que les sports de salles suscitent beaucoup d’engouement, beaucoup d’engagement », a constaté Abdoul Wabou Drabo. Quant au président de la Fédération burkinabè de volleyball Casimir Sawadogo, il s’est réjoui de la performance de l’équipe burkinabè et espère que le Burkina Faso va s’imposer lors de la Coupe d’Afrique des nations prévue en Côte d’Ivoire du 3 au 9 août 2022.

Le président de la zone 3 de la Confédération africaine de volleyball Ali Yoda a salué la qualité de l’organisation. Partant du niveau de la compétition, il espère mieux pour les prochaines compétitions.

