One Woman Show/Humour : Philo phénoménale !

Ce samedi 26 mars 2022, l’humoriste burkinabè Philo a accueilli ses fans, amoureux d’humour à Canal Olympia Ouaga 2000 dans le cadre de son deuxième One Woman Show.

Philomène Nanema,, plus connue sous le nom de Philo, est une comédienne et une humoriste burkinabè. Après son 1er One Woman Show en 2019, l’artiste a convié ses fans ce 26 mars 2022 pour un spectacle encore plus riche en couleurs.

Baptisé « Epouse Moi », le spectacle de l’artiste Philo s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse et festive. Son défi en cette soirée était de parvenir à faire le plein des 4000 places prévues pour le spectacle. Elle a réussi à le faire ! Phénoménale, elle l’a été. Elle offre alors à son public 1h30 de show humoristique inédit.

C’est une Philo très décontractée et sereine qui a été découverte sur scène. Dès les premières minutes de son entrée, l’artiste était déjà à l’aise avec son public. Elle s’y est donnée à fond de sorte à ce que l’assemblée soit plongée dans un rire profond.

Revenant sur le choix du thème « Epouse moi », elle a laissé entendre que ce spectacle est avant tout un hommage à toutes les femmes mariées et non mariées qui traversent certaines situations et qui sont incapables de le dire à haute voix. Elle se dit alors être la voix des sans voix.

« Je suis un peu rentrée dans l’univers de la femme pour faire ressortir les difficultés qu’elle traverse sans pour autant le dire à haute voix. Je rentre dans l’univers de la femme dans le foyer, de la femme célibataire et j’essaye de faire un ramassis de chose pour les transformer en humour », a expliqué l’humoriste.

« C’est un spectacle que j’ai écrit depuis une année et ce soir je pense vraiment que j’ai relevé le défi. J’ai véhiculé le message que je voulais, j’ai réalisé le rêve que je voulais, de parler aux femmes dans ce mois de mars et je l’ai fait. Je remercie le public d’avoir effectué le déplacement. Nous l’avons fait ensemble », a-t-elle ajouté toute émue.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

