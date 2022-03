Miss Universités 2022 : 24 candidates en lice pour succéder à Kadidjatou Nikiéma

0 Partages Partager Twitter

La phase de présélection de la 20e édition de miss Universités Burkina Faso a eu lieu ce dimanche 27 mars 2022. C’est à Ouagadougou dans la cuvette du CENASA qu’ont eu lieu les festivités.

Le comité d’organisation de miss universités 2022 a procédé à la présélection des candidates pour la phase finale qui aura lieu ce 4 juin 2022. Lors de cette phase, les 39 candidates devraient effectuer un premier passage en groupe et un second en solo. Au final ce sont 24 jeunes filles qui ont été retenues pour aller à la conquête de la prestigieuse couronne de miss universités 2022 et succéder à Kadidjatou Nikiema.

Le président du Jury Moses Moussa Diabouga, a expliqué que les critères de sélection de cette phase étaient la prestance, l’expression scénique, la taille, la beauté physique et l’assurance. Il a par ailleurs ajouté qu’ils n’ont aucunement été influencés par le promoteur dans le choix des candidates.

Le promoteur Honoré Bambara quant à lui a tenu à exprimer sa satisfaction au vu du travail qui a été abattu par les membres du jury. Il a aussi ajouté que de grandes innovations seront faites pour marquer les deux décennies de miss universités sans pour autant les citer. Un appel a également été lancé à l’endroit du public Burkinabè dans le cadre de l’achat des tickets.

« Les gens ne payent pas le ticket d’entrée et cela ne nous permet pas de tenir dans nos manifestations. Si pour 600 places il y a au moins 500 personnes qui payaient le ticket, on n’aura pas tant de problèmes à organiser nos évènements. Ce n’est pas particulièrement lié à miss universités mais à tous les événements. Il y a la mévente du spectacle au Burkina Faso. Cela ne nous permet pas à nous promoteurs d’être à l’aise car nous sommes toujours obligés d’aller mendier auprès des partenaires et des sponsors » a développé Honoré Bambara.

Pour rehausser l’éclat de cet évènement, deux artistes musiciens de renommée ont été invités à savoir Pamika et Greg Burkimbila.

Comme toutes les autres années le prix d’entrée est fixé à 25. 000 F CFA. Le rendez vous est donc pris pour le samedi 04 juin 2022 du coté de la salle des banquets de Ouaga 2000.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

