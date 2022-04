0 Partages Partager Twitter

Le procès sur l’assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons a connu son verdict ce 6 avril 2022. Le Tribunal a condamné Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré à une peine d’emprisonnement à vie.

Après 6 mois, le verdict du procès de Thomas Sankara et ses 12 compagnons est connu. Il s’agit, entre autres, d’une peine d’emprisonnement à vie pour les accusés Blaise Compaoré, Hyacinthe Kafando et Gilbert Diendéré, 5 ans avec sursis pour Belemlilga Albert Sibidi et Deme Diakalia, 3 ans fermes pour Tondé Ninda Pascal alias Manganaaba, 10 ans fermes pour Tibo Ouédraogo et Jean Pierre Palm, 11 ans fermes pour Élysée Yamba Ilboudo, 20 ans fermes pour Sawadogo Idrissa, Ouédraogo Nanonswindé. En revanche, Bossobé Traoré, Hamado Kafando, Alidou Diébré ont été acquittés.

A l’issue du verdict, plusieurs acteurs se sont prononcés. Mousbila Sankara, ancien ambassadeur sous Thomas Sankara, a souhaité que ce verdict calme un peu tout « ce que nous avons comme ressentiment ». Il a souhaité que ce verdict serve de leçon. L’accusé Belemlilga Albert Sibidi s’en sort avec une peine d’emprisonnement de 5 ans.

Le procureur militaire avait demandé de l’acquitté.

Maitre Coulibaly Mamadou, son conseil, n’envisage pour l’instant un appel. « L’avocat de chaque accusés va analyser la situation de ce qui concerne son client et tirer les conséquences. Voir les possibilités d’un recours dans un délai de 15 jours et expliquer à l’accusé quelles sont les conséquences d’un recours criminel. Le procureur militaire avait demandé de l’acquitter. Mais il été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 ans avec sursis. Il s’en sort bien », a-t-relevé.

Egalement, Maitre Somé Mathieu, l’un des conseils de Gilbert Diendéré, a affirmé que son mandat s’achève avec ce verdict.

« J’assiste un client, nous sommes en matière pénale, mon mandat s’arrête là. S’il le renouvelle dans le sens d’une déclaration de pouvoir, nous avons 15 jours on va y aller. La voie de recourt est ouverte c’est la loi qui permet ça », a-t-il précisé.

Le conseil de Élysée Yamba Ilboudo, Maitre Eliane Kaboré a estimé que la peine est lourde pour son client. « Mon client a été condamné à 11 ans d’emprisonnement ferme, je prends acte de la décision. Pour mon client je la trouve lourde », a-t-elle confié.

A l’issue du verdict, Maitre Prospère Farama, a indiqué que c’est un jour de délivrance pour les familles des victimes pendant près de 35 ans.

« Ce que nous retenons aujourd’hui, c’est que le peuple Burkinabè et l’Afrique toute entière et peut être le monde se souviendra un jour qu’un peuple s’est battu pendant près de 34 ans pour que justice soit rendu à des hommes valeureux qui sont tombés un 15 octobre 1987 tué par la barbarie de leur camarade. C’est aussi un jour de soulagement, c’est un jour historique parce que à partir de ce procès, je pense que véritablement que la famille va faire le deuil qui pendant 34 ans ont souffert », a-t-il souligné.

Jules César KABORE

Burkina 24

