Elon Musk ne rejoint plus le Conseil d’administration de Twitter

Elon Musk ne rejoint plus le Conseil d’administration de Twitter

0 Partages Partager Twitter

C’est l’événement qui agite le monde numérique ce début avril 2022. Elon Musk, devait rejoindre le Conseil d’administration de Twitter, après avoir acquis 9,2% des actions du réseau social. Cette nomination devait être concrétisée le samedi 9 avril, mais trois jours plus tard, Parag Agrawal, PDG de l’entreprise, a publié un message sur le réseau social pour expliquer qu’il n’en serait rien.

La suite après cette publicité

Parag Agrawal a fait savoir que c’était la décision d’Elon Musk lui-même en commentant, « Je pense que c’est pour le mieux. Nous avons toujours apprécié et apprécierons toujours l’apport de nos actionnaires, qu’ils fassent partie ou non de notre conseil d’administration ».

Avec ses 9,2% de participation, l’équivalent de 2,89 milliards de dollars, Elon Musk est devenu le premier actionnaire de Twitter. Incitant Parag Agrawal à lui proposer le 5 avril cette place au sein du Conseil d’administration, pour un mandat courant jusqu’en 2024. Une nouvelle saluée par Jack Dorsey, ancien PDG et co-fondateur de Twitter, mais aussi par les marchés.

L’arrivée de Musk à la direction du réseau social, en pleine transition depuis le départ de Dorsey, est celle de l’homme le plus riche du monde, mais aussi d’un twittos infatigable. Avec ses 81 millions d’abonnés, Musk fait partie des 10 comptes les plus suivis, il faut admettre que l’homme le plus riche du monde est particulièrement actif.

Écouter l’article

publicite