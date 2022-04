Rénovation du Stade du 4-Août : La fin des travaux prévue pour septembre

0 Partages Partager Twitter

Des nouvelles du Stade du 4 août de Ouagadougou. Suspendu depuis plus d’un an, par la Confédération africaine de football (CAF) car jugé non conformé, les Etalons du Burkina Faso ont dû disputer leurs matchs de qualifications de la Coupe du Monde Qatar 2022 à l’extérieur. Mais, ce mardi 12 avril 2022, le ministre en charge a estimé le taux d’exécution des travaux à 35%.

Lors d’une conférence de presse du gouvernement dirigée par le porte-parole Lionel Bilgo, le gouvernement a été interrogé sur la rénovation du stade du 4 août de Ouagadougou. Ce dernier avait renvoyé les journalistes au ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi. A l’issue d’une rencontre avec les fédérations sportives, ce dernier a donné des échos du Stade du 4 Août de Ouagadougou.

« Ce matin (ndlr. Mardi 12 avril 2022), nous avons effectué une visite au Stade du 4 août pour constater l’état d’avancement des travaux. Nous avons également discuté avec l’entreprise sur le chantier, avec le bureau d’étude. Les informations que nous avons reçues et ce que nous avons constaté, l’état d’avancement des travaux peut être situé autour de 35%. Nous avons l’assurance qu’ils seront dans les délais impartis en septembre 2022 », a expliqué le ministre en charge des sports, Abdoul Wabou Drabo.

Le cas du Stade Sangoulé Lamizana

Burkina 24 avait déjà constaté des travaux au sein du stade. Pourtant, aucune information n’avait jusque-là filtré sur les travaux en cours dans le stade.

« Nous avons prévu également une rencontre tripartite du ministre des sports avec l’entreprise, le bureau d’étude et également d’autres partenaires sur le terrain pour anticiper sur d’éventuelles questions de retard », a aussi assuré le ministre Abdoul Wabou Drabo. Il a assuré que son ministère mettra les moyens en œuvre pour la sécurisation des différentes infrastructures dédiées au sport.

Concernant, les stades au Burkina Faso, le ministre burkinabè des sports a regretté que le Stade Sangoulé Lamizana soit occupé de façon anarchique. « Il y a beaucoup qui étaient réservés au sport et à la longue, ces domaines disparaissent. Le cas emblématique est la situation du Stade Sangoulé Lamizana où une grande partie a été occupée par des commerçants et des riverains », a constaté Abdoul Wabou Drabo.

Si les travaux finissaient à bonne date, les Etalons pourront disputer des matchs des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

