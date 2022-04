Canal+ Burkina : Le décodeur à 1000 francs à partir de la formule évasion

0 Partages Partager Twitter

Canal+ Burkina entre en promotion avec une offre diversifiée. Un bonus de 15 jours à Tout Canal+ pour tout réabonnement, le décodeur et tous les accessoires offerts à 1000 francs à partir de la formule évasion, le dépannage à 3000 francs, constituent entre autres les offres annoncées, ce jeudi 14 avril 2022, par Canal+ Burkina.

La première nouvelle annoncée par Canal+ concerne les détenteurs du décodeur Canal+. « On fait appel à tous les détenteurs d’un décodeur Canal+, qu’ils reçoivent des images ou pas. Il suffit de se réabonner et vous profitez tout de suite de 15 jours à Tout Canal+. C’est la formule qui fait 40 000 francs CFA qui vous donne l’ensemble des chaines du bouquet Canal+ », a informé Aguiaratou Kobé, responsable réabonnement de Canal+.

La deuxième nouvelle de Canal+ concerne les non-abonnés. « Le décodeur est à un prix exceptionnel de 1000 francs CFA, à partir de la formule évasion qui permet d’avoir le décodeur, la parabole, les accessoires, et un mois d’abonnement. Et pour permettre qu’on puisse installer dans des conditions optimales, l’installation aussi est en promotion à 2000 francs.

« Avec 2000 francs nos techniciens, agrées qui sont formés, qui ont les outils adaptés viendront faire le travail d’installation, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos images. Nous sommes bientôt dans la période des pluies et des grands vents. Ces intempéries pluies peuvent déranger les installations.

Si déjà l’installation n’est pas bien faite, il va de soi que la moindre intempérie dérange votre installation. Pour recapituler, à 13 000 Francs vous avez le décodeur, la parabole, les accessoires, un mois d’abonnement et l’installation offerte », a détaillé Boukary Zorom, le Directeur des ventes de Canal+ Burkina.

La promotion va jusqu’au 08 mai 2022 dans la limite du stock disponible selon le directeur des ventes de Canal+ Burkina. Les questions techniques ne sont pas en marge de cette promotion. Alors Boukary Zorom informe que le dépannage est désormais à 3000 francs CFA au lieu de 5000 francs.

« Je suis un abonné, par moment je remarque que la télé me dit problème de réception. Ça veut dire que certainement la parabole est dérangée, les câbles sont dérangés, en tout cas le signal ne parvient pas au décodeur. Pour régler ce problème, contactez un technicien à 3000 francs. Il se déplace et fait le nécessaire », explique-t-il.

Sur le plan contenu, Canal+ Burkina informe qu’une nouvelle série dénommée « Eki », dans lequel l’actrice burkinabè Mouna N’Diaye a fait valoir son jeu d’acteur sera diffusée sur Canal+ première à partir du lundi 25 avril 2022.

« C’est une création de Canal+ pour nos abonnés et ce sont des histoires qui sont racontées et ça nous permet de dépeindre des réalités et sensibiliser. Et c’est une volonté de Canal+ de faire la promotion de nos acteurs, talents et créateurs », clame Boukary Zorom.

Par ailleurs « MyCanal » une application de Canal+ qui permet de suivre des programmes sur les téléphones, tablettes, ordinateurs a été rénovée. « La nouveauté c’est ce qu’on appelle « Profil Kids » dédié et adapté pour les enfants. Le profil Kids permet aux parents de contrôler ce que l’enfant peut regarder via MyCanal », a terminé Boukary Zorom.

Par ces offres, Canal+ Burkina « marque sa solidarité et sa générosité envers les populations en cette période assez particulière et religieuse ».

Akim KY

Burkina 24

