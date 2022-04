Qualification CAN U17 : La Côte d’Ivoire, le Bénin et le Niger, adversaires du Burkina

Qualification CAN U17 : La Côte d’Ivoire, le Bénin et le Niger, adversaires du Burkina

0 Partages Partager Twitter

Après les Etalons U20, les Etalons U17 connaissent également leurs adversaires des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de leur catégorie.

La suite après cette publicité

Le tirage au sort tenu le vendredi 15 avril a placé les Etalons U17 dans le même groupe que la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Niger.

Le groupe B est composé du Ghana, du Nigeria et du Togo. Les éliminatoires de la CAN U17 auront lieu du 11 au 24 juin à Cape Coast au Ghana. La Côte d’Ivoire détient le trophée de la CAN U17. La prochaine CAN U17 se tient du 8 au 31 janvier 2023.

Les différents groupes

Groupe A : Ghana, Nigeria, Togo,

Groupe B : Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Niger

Écouter l’article

publicite