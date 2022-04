Qualification CAN U20 (Zone B) : Le Burkina Faso affronte le Ghana et le Nigeria

Du lourd pour les Etalons U20 dans la course à la qualification de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) U20. Les Etalons juniors entraînés par Brama Traoré n’ont pas droit à l’erreur dans un groupe composé de trois équipes. Le Ghana est le détenteur du trophée après avoir battu l’Ouganda en 2021 en Mauritanie.

Ils ont été placés dans le groupe B en compagne du Nigeria et du Ghana. Le tirage au sort a eu lieu le vendredi 15 avril 2022 à Niamey au Niger.

Dans un tel un groupe, les Etalons n’ont pas droit à l’erreur et auront besoin d’une victoire pour se hisser en demi-finale. Le groupe A est composé du Niger, pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin. La CAN U20 est prévu en Egypte du 18 février au 12 mars 2023.

Les différents groupes

Groupe A : Niger, Côte d’Ivoire, Togo, Benin

Groupe B : Nigeria, Ghana, Burkina Faso

