Pâques 2022 : Le message du PPS

Ceci est le message du Parti Panafricain pour le Salut (PPS) à l’occasion de la Pâques 2022.

Les Chrétiens du Burkina Faso et ceux du monde entier, célèbrent ce dimanche 17 avril 2022, la Pâques qui commémore la résurrection de Jésus-Christ et la fin du carême.

Le carême représente pour les Chrétiens, une période de privations volontaires de certains plaisirs, une période de jeûne et surtout une période d’intenses prières et de dévotions.

Pour les Chrétiens du Burkina Faso en particulier, les prières étaient axées sur le retour d’une paix durable, une sécurité retrouvée, une réconciliation de toutes les filles et tous les fils du pays, et surtout pour un retour des personnes déplacées dans leurs localités d’origine.

Le PPS, parti de paix et d’unité, garde l’espérance que nos privations et nos prières sont le départ d’une libération très prochaine du territoire du Burkina Faso, la Pâques célébrant le passage de l’esclavage de la mort et du pêché à la liberté de la vie éternelle.

C’est pourquoi il est persuadé que toutes nos privations et toutes nos prières, marquent le départ d’une libération très prochaine de l’intégrité du territoire national.

Le PPS souhaite de joyeuses fêtes de Pâques à tous les Chrétiens du monde en général et à ceux du Burkina Faso en particulier.

Pour le Bureau Exécutif,

Le Poé Naaba-Tanga.

