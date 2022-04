Titao : Après deux mois, l’eau coule de nouveau dans les robinets (AIB)

0 Partages Partager Twitter

Après plus de deux mois de coupure, l’approvisionnement de la ville de Titao en eau par l’ONEA a repris, a appris l’AIB ce samedi 16 avril 2022.

Une équipe technique de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) a réparé le lundi 13 avril 2022 une panne qui perdurait depuis près de deux mois à Titao. Cette action a permis aux populations d’avoir l’eau potable à peu de frais.

« Nous avons donné de la voix la dernière fois. Je suis content que nos cris de détresse aient été entendus. L’eau a commencé à couler dans nos bornes fontaines », affirme un usager à l’AIB. Le témoin souhaite que les efforts se poursuivent.

« On partait à 3 ou 4 km pour avoir de l’eau. Actuellement les personnes déplacées internes et hôtes partagent le même problème. Nous n’avons plus les moyens. Je remercie beaucoup l’ONEA pour l’initiative. Nous continuons à demander assistance pour soulager nos autres besoins », ajoute-il.

Le manque d’eau était difficile à supporter dans la localité. Des ménages faisaient le pied de grue dans les quelques points d’eau encore fonctionnels, sans souvent avoir le précieux liquide.

« On avait un sérieux problème d’eau depuis deux mois environs avec la rupture du ravitaillement en eau par l’ONEA. Nous sommes contents que l’eau soit de retour. Cela va nous soulager même si le besoin demeure toujours », souligne une autre dame.

Elle reste tout de même prudente et maintient son alerte : « Avec la population qui a beaucoup augmenté, certaines femmes sont toujours obligées de parcourir des kilomètres à la recherche de l’eau potable ».

Les installations de l’ONEA sont régulièrement sabotées ces dernières années avec la recrudescence des attaques armées dans la localité, rappelle-t-on.

Source : Agence d’information du Burkina

