Bilan mensuel des opérations de sécurisation au Burkina : Une centaine de terroristes neutralisés

SITUATION GENERALE

Les Forces Armées Nationales, en coordination avec les Forces de Sécurité Intérieure et les VDP, ont intensifié les actions de sécurisation du territoire national à travers les actions offensives contre les groupes armés terroristes et l’appui aux actions humanitaires et d’asistance aux populations civiles. La conjugaison de ces efforts sous l’impulsion du Commandement des Opérations du Théâtre National, a permis d’engranger des résultats importants sur le terrain.

OPERATIONS MILITAIRES

Opération OUGAPO 3

L’opération OUGAPO 3 se déroule depuis environ 3 semaines dans la région de l’Est. Les unités engagées ont concentré leurs efforts sur plusieurs localités particulièrement en proie aux groupes armés terroristes. Les actions des unités spéciales ont notamment permis de neutraliser au moins une vingtaine de terroristes dans les environs de PAMA. Des opérations de déplollution d’axes ont également été conduites.

EVALUATION DE LA SITUATION SECURITAIRE

Globalement, la situation sécuritaire sur la période du 15 mars au 15 avril 2022 s’est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national. Comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent des avancées notables. En effet, les actions militaires ont permis de désserer la pression des Groupes Armés sur plusieurs localités du Centre-Nord, du Nord et de l’Est. Les escortes et les opérations de sécurisation d’axes ont permis le ravitaillement de plusieurs localités et la reprise des activités de nombreux commerçants.

ACTIONS OFFENSIVES MAJEURES

REGIONS DU CENTRE-NORD ET SAHEL

Plusieurs actions offensives ont été conduites dans le cadre de la poursuite du nettoyage de la ville de DJIBO et et de ses environs. Le 16 mars 2022, suite à des tirs de harcèlement au Sud de Djibo, les unités militaires ont déclenché une offensive qui a permis de neutraliser 4 binômes armés à moto. Au cours de la même action, deux terroristes qui tentaient d’enfouir un engin explosif improvi- sé sur l’axe BOURZANGA-DJIBO ont été neutralisés.

Les 20 et 21 mars 2022, des renseignements précis fournis par les populations ont permis de déclencher une opération d’opportuni- té contre un groupe armé qui sévissait au Nord de DJIBO. L’opération a impliqué des unités terrestres et aériennes et a permis de mettre hors de combat 40 terroristes au cours de trois actions distinctes. De l’armement, des moyens roulants et un dépôt de carburant ennemis ont été détruits lors de cette opération.

24 mars 2022: Alertées suite à l’attaque contre les VDP de BARSA- LOGHO, les unités militaires ont lancé une contre-offensive qui a permis de neutraliser 09 terroristes. Au cours de cette action, un véhicule militaire a heurté un engin explosif improvisé, tuant 02 soldats et blessant 03 autres.

Le 28 mars 2022, suite à l’attaque contre les Forces Armées Maliennes à TESSIT et sur la base d’une coordination avec les renseignements maliens, un véhicule et un tricycle transportant des terroristes ont été repérés dans les environs de OURSI. Un raid aé ro-terrrestre mené par les forces Burkinabè a permis de détruire la base terroriste identifiée. 12 corps de terroristes ont été dénombrés… 👇🏿👇🏿👇🏿

