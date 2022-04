Arnaque en ligne : Les conseils d’Aristide Bancé

0 Partages Partager Twitter

Il n’est pas rare, depuis quelques mois ou quelques années, de recevoir des invitations ou des messages en ligne de correspondants portant le nom Aristide Bancé, faisant référence à l’ancien international burkinabè. L’actuel team manager des Étalons a décidé de faire une publication ce 18 avril 2022 intitulée « Ceux qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux sont des adeptes de la facilité » et à travers laquelle il donne des conseils aux internautes et les appelle à la plus grande prudence.

Ils sont nombreux ces internautes à être de plus en plus victimes des arnaqueurs. Hier, dans une rue d’Angré, quelqu’un m’a approché en me montrant son téléphone, me disant qu’il a eu des conversations WhastApp avec moi au cours desquelles j’ai promis lui faire un virement bancaire. Je lui ai dit de bloquer son interlocuteur parce qu’il ne s’agit pas de moi, mais d’un marmailleur. Chaque jour, sur mon messenger, je reçois une centaine de messages de captures de conversation de gens voulant me faire savoir qu’ils discutent avec des »prétendus » Aristide Bancé. Ah bon ? Donc vous connaissez mon vrai profil ? Dans ce cas, pourquoi continuer à discuter avec ceux qui veulent vous arnaquer en vous jouant plus tard les victimes ? De grâce, arrêtez de m’envoyer vos captures de conversation et bloquez tout simplement vos escrocs.

Parmi les prétendues victimes, il y en a aussi qui ne se sont jamais fait arnaquer mais qui inventent des histoires dans le but d’attirer l’empathie et bénéficier de soutiens financiers.

À part mes proches, je ne me vois pas en train d’écrire à des inconnus pour solliciter quoi que ce soit avec la promesse d’une quelconque aide. Pourquoi le ferais-je ? Pour quelle raison ? Avec mes nombreuses occupations, où trouverais-je le temps d’écrire à tout le monde de surcroît à des gens que je ne connais même pas ? Je crois que ceux qui se font avoir par les arnaqueurs sont tout simplement des adeptes de la facilité. Personne ne viendra vous écrire tant qu’il ne vous connait pas. Ceux qui s’acharnent à vous amadouer inbox, sont des voleurs. Et surtout ne vous laissez pas dérouter par leurs appels vidéos où ils mettent un autre téléphone sur leurs écrans pour vous faire croire que vous êtes en direct avec une certaine personnalité.

En outre, j’aimerais attirer l’attention des jeunes footballeurs qui rêvent d’une carrière professionnelle. Soyez vigilants, il y a aussi plein d’arnaqueurs qui se font passer pour des agents de joueurs. Ils usurpent des identités en promettant de vous emmener en Europe moyennant une certaine somme d’argent. Yves Sawadogo, un honnête agent de joueurs burkinabé (un vrai nomade) en sait quelque chose, lui dont les arnaqueurs spolient l’identité pour détrousser des innocents. Tant que vous procédez ainsi, vous vous ferez avoir. Si un proche ou un membre de votre famille décide de vous emmener en Europe pour faire évoluer votre carrière, tant mieux. Dans le cas contraire, je l’ai toujours dit, la meilleure option est de vous imposer dans vos championnats locaux d’où on viendra naturellement vous tirer pour vous emmener vers vos destinations de rêve.

Bon lundi pascal à tous les chrétiens et que Dieu agréé le jeûne de tous nos frères musulmans.

Aristide Bancé

