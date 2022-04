Mali : Un deuxième lot d’équipements militaires en provenance de la Russie

535 Partages Partager Twitter

Le Chef d’État-major général des armées , le général de division Oumar Diarra, a réceptionné ce lundi 18 avril 2022 au nom du ministre de la défense et des anciens combattants, entre autres, deux hélicoptères de combat et des radars de surveillance.

« Nous recevons ce deuxième lot d’équipements militaires en provenance de la Russie au nom du ministre de la défense et des anciens combattants. C’est la manifestation d’un partenariat très fructueux avec l’État Russe. C’est aussi la manifestation d’une volonté politique très forte d’équiper l’armée malienne en moyens conséquents pour qu’elle puisse être en mesure de mener à bien sa mission de défense de l’intégrité territoriale, de la protection des personnes et de leurs biens, et la paix et le retour de la sécurité sur l’ensemble du territoire national », affirmé le général de Division Oumar Diarra, selon des médias maliens.

