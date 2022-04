Concert d’hommage : Un rêve qui se réalise pour la légende Biri Lengani

0 Partages Partager Twitter

Dans la soirée du lundi 18 avril 2022, l’esplanade du complexe canal Olympia Ouaga 2000 vibrait de toutes ses couleurs. La raison : rendre hommage à une légende de la musique vivante, grand défenseur du Djeka du terroir bissa en la personne de Biri Lengani. Une soirée de « ouf » pour les spectateurs et un rêve réalisé pour Biri Lengani.

La date du lundi 18 avril 2022 est désormais une date historique pour Biri Lengani et ses mélomanes. En effet, il a réalisé son plus grand rêve qui est de tenir un concert live sur une scène moderne. Longtemps cloitré dans sa zone de confort, il était méconnu aux yeux du grand public, car pour la plupart ses grandes scènes se passaient entre les cabarets et les cérémonies traditionnelles.

« I Yamma », le titre à succès en collaboration avec l’un des ténors du rap burkinabè Smockey est sans doute le hit qui le met sous les projecteurs. Ainsi, les yeux commencent à se poser sur lui, il passait d’émission en plateaux télé et ne cessait de faire parler de lui.

Parlant d’émission télé, c’est d’ailleurs, par un reportage de la chaine RTB que Honoré Bambara, initiateur de ce concert d’hommage va le découvrir et tenter donc de faire du rêve du vieux Biri une réalité.

« Le vieux mérite ca »

Habillé d’un ensemble de tenue traditionnelle couronné par un chapeau assorti de sa tenue, Biri se présente sur scène sous les acclamations du public qui a répondu présent à l’appel. Avec son instrument de musique qu’il manie avec aisance qu’est le kundé, le nonagénaire a servi à ses invités un show qui n’est pas de son âge. Environ une heure il s’est exprimé, certainement comme il ne l’a jamais fait. Du djeka digne de ce nom, il l’a fait. Emotions et sensations, ce n’est sans doute pas ce qui a manqué à la soirée. Une satisfaction artistique pour Honoré Bambara, de voir le « vieil » homme dégager autant d’énergie sur scène.

« C’est quelque chose de naturel, de classique qu’on devrait relever. C’est le cours normal des choses que nous avons mis en place. C’était pour moi une satisfaction artistique quand j’ai vu la prestation du papa, vous avez tous constaté, il était vraiment inspiré, il avait beaucoup d’énergie, il avait beaucoup de dynamisme », s’est-il réjoui.

Même son de cloche pour Fatoumata Bancé, spectatrice. Ayant effectué le déplacement pour soutenir le vieux Biri, elle repart plus que satisfaite à la sortie de ce concert. « Je pense que le vieux, il mérite ça, pour ces derniers instants. Il a plus de 90 ans, donc nous avons le privilège de vivre les derniers moments en scène du vieux. Je repars très satisfaite. J’aurai aimé que ça dure plus longtemps », a laissé entendre la spectatrice.

Du haut de ses 91 anas, on peut dire que Biri Lengani n’est pas né de la dernière pluie. Pour ce qui est de sa discographie qui date de 30 ans, elle est bien garnie. En 2018, il venait de mettre sur le marché « Mikolé », un album qui est un concentré de du talent de Biri Lengani.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

