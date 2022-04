Ramadan 2022 : Eddie Komboïgo soutient les fidèles musulmans

0 Partages Partager Twitter

Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), Eddie Komboïgo, a octroyé au mouvement sunnite et à l’Association des Elèves et Etudiants Musulmans du Burkina Faso (AEEMB), des cartons de sucre, pour accompagner le temps de carême, ce mardi 19 avril 2022.

La suite après cette publicité

« Le CDP apporte chaque année sa contribution aux organisations des fidèles musulmans de notre pays, le Burkina Faso pour le ramadan qui est une période de sacrifice, de prières, d’invocations et de partages. C’est dans cette logique et fidèle à nos pratiques que nous sommes là aujourd’hui pour vous apporter notre contribution et vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous pendant ce mois de jeûne », a relaté le président du CDP, Eddie Komboïgo.

Cette remise de don a commencé au mouvement sunnite. Plusieurs cartons de sucres ont été laissés aux fidèles musulmans. El Hadj Oumarou Zoungrana, président du bureau national du mouvement Sunnite du Burkina Faso, par la voix des fidèles salue ce geste combien important, qui va leur permettre de venir eux aussi en aide aux personnes démunies.

« Nous allons partager aux personnes démunies »

« C’est un geste qui nous honore beaucoup, parce que nous sommes dans le mois de ramadan, c’est un mois béni, nous avons reçu des cartons de sucre. Vraiment ça va nous aider beaucoup, il y a des personnes démunies avec lesquelles nous allons essayer de partager », a-t-il indiqué.

A la suite du mouvement sunnite, c’est au tour de l’Association des Elèves et Etudiants du Burkina Faso (AEEMB) de bénéficier de la générosité de Eddie Komboïgo.

« Nous sommes très, très ravis de leur visite parce que comme nous l’avons dit, c’est vraiment un soulagement qu’on ait des dons comme ça qui nous aident à faciliter la rupture de nos frères et sœurs qui sont à Ouagadougou et dans les provinces », s’est réjouit Abdoul Karim Weda, secrétaire à la planification à l’organisation, du comité exécutif national de l’AEEMB.

L’occasion faisant le larron, le président du CDP au cours de ces visites a saisi l’occasion pour demander aux fidèles musulmans de prier pour le pays des Hommes intègres qui traverse actuellement une situation assez difficile.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite