0 Partages Partager Twitter

Dans cet arrêté conjoint du ministère du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises, et du ministère de l’économie des finances et de la prospective, le gouvernement a clarifié le prix des hydrocarbures.

La suite après cette publicité

Écouter l’article

publicite