La CEDEAO réaffirme son engagement à poursuivre son soutien au Mali

Le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara a reçu en audience le nouveau représentant de la CEDEAO au Mali, S.E.M Mario Gomes Fernandes. C’était le mardi 19 avril 2022 dans la salle de conférence dudit département en présence du Secrétaire Général du MDAC, le Général de brigade Sidiki Samaké, de l’Inspecteur Général des Armées et Service, le Colonel-major Bréhima Diabaté et d’autres chefs militaires.

En visite au Mali depuis plus d’un mois, le nouveau représentant résident de la CEDEAO au Mali s’est entretenu avec le Ministre dans le cadre d’une visite de courtoisie. Les échanges ont notamment porté sur la situation actuelle du pays, sur la possibilité d’aider le Mali à dépasser cette situation entre autres.

A sa sortie d’audience, M. Gomes a exprimé sa détermination personnelle et réaffirmé l’engagement de la CEDEAO à poursuivre son soutien au Mali et l’accompagnement d’une sortie de crise. Pour finir il a assuré l’engagement de la commission et sa disponibilité à appuyer les autorités maliennes dans le maintien d’un bon climat politique, de paix et de développement durable.

S.E.M Mario Gomes Fernandes de nationalité capverdienne était en service en Guinée Conakry avant de remplacer l’ex représentant de la CEDEAO au Mali, M. Hamidou Barry déclaré persona non grata au Mali en décembre dernier.

Source : Forces armées maliennes

