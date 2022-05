OAPI : Une délégation du Conseil d’Administration reçue par le Premier ministre

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a reçu ce 13 mai 2022, une délégation du Conseil d’Administration de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI). Présente au Burkina Faso dans le cadre d’une session extraordinaire de ladite structure, une partie des administrateurs est venue présenter leur civilité au chef du Gouvernement, avant le début de leurs travaux.

La suite après cette publicité

L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle est une structure sous régionale qui regroupe 17 pays africains francophones. Le Conseil d’Administration est composé des ministres de l’industrie des différents pays membres. Et la présidence est tournante, par ordre alphabétique des pays. Cette année, c’est le tour du Burkina Faso d’assurer la présidence du Conseil d’Administration.

« A ce titre, pour faire face aux défis de l’heure, un Conseil d’administration extraordinaire a été convoqué et les administrateurs des pays membres sont au Burkina Faso dans ce cadre », a souligné le ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises du Burkina Faso, Monsieur Abdoulaye TALL.

Mais avant le début effectif des travaux de cette session extraordinaire, une délégation a été dépêchée chez le Premier ministre, Albert Ouédraogo. « Comme il est de coutume, lorsqu’on arrive quelque part, on va rendre une visite de courtoisie et de respect à l’autorité. C’est à ce titre que nous sommes venus pour rendre visite à son Excellence Monsieur le Premier ministre, avant d’aller commencer nos travaux », a indiqué Monsieur Abdoulaye TALL.

Le Ministre en charge de l’Industrie de la Guinée Équatoriale, chef de délégation, Anacleto OLO MIBUY a tenu à remercier le gouvernement du Burkina Faso pour l’accueil chaleureux à l’égard des administrateurs de l’OAPI. Cette session extraordinaire selon lui, vise à chercher des solutions aux problèmes internes des pays membres, afin effectuer une relance économique.

« L’Afrique n’est pas seulement l’Afrique des guerres, mais doit être aussi l’Afrique de la science, de la technologie et la culture, entre autres. Ces disciplines sont les fondamentaux pour construire l’économie, l’industrie. C’est pour cela qu’au nom de tous, nous remercions le gouvernement, à travers le Premier ministre de ce pays, pour l’accueil réservé à la délégation. Nous sommes sûr qu’avec cette présence, nos travaux connaitront une réussite au Burkina Faso », a conclu Monsieur Anacleto OLO MIBUY.

Source : DCRP/Primature

Écouter l’article

publicite