Transport interurbain : Le gouvernement réajuste le prix du ticket, de concert avec les acteurs routiers

0 Partages Partager Twitter

Faisant suite à l’augmentation du prix des hydrocarbures entrée en vigueur le 12 mai 2022 et sur instruction de son Excellence Monsieur le Premier Ministre, le Ministre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière a organisé des concertations avec les acteurs socioprofessionnels du sous-secteur des transports routiers.

La suite après cette publicité

Ces concertations ont permis de parvenir aux conclusions ci-après :

1. Pour le transport public routier interurbain de voyageurs :

Une augmentation du prix du ticket comme suit : 500 francs CFA sur le prix du ticket de voyage pour les destinations finales dont la distance est inférieure ou égale à 200 kilomètres; 1000 francs CFA sur le prix du ticket de voyage pour les destinations finales dont la distance est supérieure à 200 kilomètres.

2. Pour le transport public routier de marchandises

Des pourparlers sont en cours et les résultats sont attendus au plus tard le mardi 17 mai 2022. Les acteurs des transports se sont engagés à respecter les prix ainsi fixés et à rappeler à l’ordre les transporteurs ayant augmenté de façon unilatérale les prix des tickets depuis l’annonce de l’augmentation du prix des hydrocarbures.

Le ministre se félicite des résultats de ces échanges, témoignant le sens élevé de responsabilité des partenaires sociaux et de l’esprit de dialogue qui les anime.

Il exhorte l’ensemble des acteurs et partenaires sociaux du secteur des transports à demeurer dans cette dynamique, nécessaire pour relever les nombreux défis qui se posent au secteur dans le contexte actuel d’insécurité.

Le Ministre réaffirme la constante disponibilité du Gouvernement à œuvrer à l’amélioration des conditions de travail des acteurs du secteur des transports et à la préservation de l’intérêt général.

Écouter l’article

publicite