Parti Panafricain pour le Salut (PPS) : Deux militantes offrent du matériel au parti

Des militantes ont offert du matériel au Parti Panafricain pour le Salut (PPS) d’une valeur de plus de 7 millions de FCFA, ce vendredi 13 mai 2022 à Ouagadougou.

Un ordinateur, un photocopieur multifonction, deux imprimantes, une relieuse, 120 chaises VIP, trois tables de bureau, un fauteuil directeur, trois chaises visiteurs, tel est la composition du don de deux militantes du Parti Panafricain pour le Salut (PPS) à la direction du parti.

Samira Démé, une des donatrices, a fait savoir que c’est au regard des difficultés que le parti rencontre lors des réunions qu’elle a décidé d’apporter sa contribution.

Egalement, Mariam Ouédraogo, l’autre donatrice, a souligné que c’est une manière de marquer son attachement au parti et de témoigner sa reconnaissance au président du parti, Abdoulaye Mossé.

Hervé Konaté, 3e vice-président du PPS, chargé des élus, a salué l’initiative des deux militantes. En plus, il a souligné que le mois de mai 2022 restera gravé dans les annales du PPS.

« C’est au cours de ce mois que nous avons acquis notre récépissé et nous avons acquis le siège de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Et le siège de Ouaga vient d’être équipé par des militantes d’une valeur de plus de 7 millions », a-t-il relevé. Il a profité inviter les autres militants à emboiter les pas à ces deux militantes.

Jules César KABORE

Burkina 24

